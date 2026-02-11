Le compte officiel des Jeux olympiques de Milan-Cortina a voulu rendre hommage à Franjo von Allmen après sa troisième médaille d'or. Sauf que le Bernois n'est que difficilement reconnaissable avec sa couronne sur la tête.

Blick Sport

Mais qui est donc cet homme, coiffé d'une couronne, qui apparaît sur le compte Instagram officiel des Jeux de Milan-Cortina? Si l'on s'en fie à la description, il s'agit du «KING» Franjo von Allmen. Une manière de rendre hommage au triple médaillé d'or de ces JO 2026. Sauf que... sa tête ne ressemble pas le moins du monde au skieur de Boltigen.

Du travail d'IA, sans doute, qui laisse croire qu'un illustre inconnu a remporté trois médailles d'or olympique à Milan-Cortina.

Mercredi, donc, «FVA» a remporté sa troisième médaille d'or dans ces JO 2026. Une victoire en super-G, après celle en descente et celle en combiné par équipes (avec Tanguy Nef). Une performance historique qui le place parmi les plus grandes légendes du ski, à seulement 24 ans. Franjo von Allmen plus fort que la machine.