L'Europe à nouveau à la fête JO d'hiver: dans dix-huit mois, retour aux sources à Milan et Cortina

Avant Los Angeles 2028, le prochain rendez-vous olympique aura lieu en 2026 avec les JO d'hiver qui feront à Milan et Cortina (Italie) leur grand retour en Europe après une longue, et souvent controversée, parenthèse nord-américaine et asiatique.