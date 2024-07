Ce mercredi, la maire de Paris Anne Hidalgo et le président du comité d'organisation des JO Tony Estanguet ont plongé dans la Seine. En parallèle, l'entraîneur de natation Philippe Lucas donnait son avis sur l'état du fleuve parisien.

«Ils auront deux boutons sur le cul et puis c'est tout»

Anne Hidalgo a plongé dans la Seine ce mercredi.

Philippe Lucas est connu pour son franc-parler. L'ancien entraîneur de Laure Manaudou et Jérémy Desplanches n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et il l'a prouvé une fois de plus ce mercredi.

Alors que la maire de Paris Anne Hidalgo, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques Tony Estanguet et le préfet d'Ile-de-France Marc Guillaume se sont baignés dans la Seine pour prouver que cela était faisable et sans risque, Philippe Lucas est allé dans leur sens. Mais avec des paroles. Et plutôt crues.

Le coach français entraîne désormais Logan Fontaine et Pacôme Bricout, deux nageurs qui participeront aux épreuves en eau libre dans la Seine. Mais Philippe Lucas ne craint pas pour la santé de ses athlètes, selon des propos rapportés par Eurosport: «Moi, je vous le dis, ils vont nager, tout ira bien. Ils auront deux boutons sur le cul et puis c'est tout. Des fois, ils font des courses dans des trucs…»

Philippe Lucas appuie ses propos avec un autre analogie dont lui seul a le secret: «C'est comme quand je vais manger chez toi: l'assiette est sale, je mange quand même et je ne suis pas malade.» Assiette sale ou pas, il semblerait que la Seine ait en tout cas le feu vert des autorités pour prendre part aux épreuves des JO. Sauf peut-être si d'ici là, les trois cobayes de ce mercredi matin présent des problèmes de santé.