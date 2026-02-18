Mikaela Shiffrin met tout le monde d'accord

L'Américaine Mikaela Shiffrin est en route pour aller décrocher l'or en slalom. L'Américaine a été impressionnante, tandis que Camille Rast et Wendy Holdener joueront les médailles en deuxième manche.

Mikaela Shiffrin est en route pour remporter son deuxième titre olympique en slalom, 12 ans après Sotchi. À Cortina, l'Américaine a réalisé une impressionnante première manche et mène largement le bal. Lena Duerr est deuxième à 82 centièmes, tandis que la Suédoise Cornelia Oehlund est déjà à 1 seconde de la leader.

Deux Suissesses pourront jouer le podium dans le nord de l'Italie. Camille Rast pointe au 4e rang, à cinq centièmes du bronze, tandis que Wendy Holdener se situe juste derrière elle (+1"16 sur Mikaela Shiffrin). Mélanie Meillard (+1"94) et Eliane Christen (+2"50) sont bien plus loin.