Mikaela Shiffrin met tout le monde d'accord

Mikaela Shiffrin est en route pour remporter son deuxième titre olympique en slalom, 12 ans après Sotchi. À Cortina, l'Américaine a réalisé une impressionnante première manche et mène largement le bal. Lena Duerr est deuxième à 82 centièmes, tandis que la Suédoise Cornelia Oehlund est déjà à 1 seconde de la leader.
Deux Suissesses pourront jouer le podium dans le nord de l'Italie. Camille Rast pointe au 4e rang, à cinq centièmes du bronze, tandis que Wendy Holdener se situe juste derrière elle (+1"16 sur Mikaela Shiffrin). Mélanie Meillard (+1"94) et Eliane Christen (+2"50) sont bien plus loin.