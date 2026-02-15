«Il suffit parfois d'un but pour faire la différence»

L'équipe de Suisse féminine de hockey s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique en battant la Finlande 1-0. Les Helvètes affronteront le Canada lundi (21h10).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Un but de la star Alina Müller a suffi à ce que la Suisse puisse se qualifier pour la demi-finale du tournoi féminin des Jeux olympiques de hockey sur glace. En battant la Finlande 1-0, les filles de Colin Müller ont atteint le dernier carré et pourraient donc briguer une deuxième médaille après celle de 2014 à Sotchi. En Russie, les Suissesses avaient ramené le bronze en Suisse.

Interview avec Nicole Vallorio après cette solide victoire face aux Finlandaises.

Nicole, comment vous vivez cette victoire?

C’est génial. Honnêtement, ce sont des moments pour lesquels on travaille toute la saison. On joue pour vivre ce genre d’émotions avec l’équipe et le staff. Là, c’est encore difficile de trouver les mots, mais on est simplement très heureuses d’avoir réussi à aller chercher ce match.

À quel moment avez-vous senti que ça pouvait vraiment basculer en votre faveur?

Je dirais que c’est venu seulement tout à la fin. Pendant le match, on reste concentrées sur les détails et sur notre jeu, on ne pense pas encore à la victoire. C’est vraiment quand on a entendu la chanson et qu’on a réalisé que c’était fait que tout est sorti.

Il y a eu ces pénalités en fin de match. Est-ce que vous avez douté à ce moment-là?

Bien sûr, prendre des pénalités à ce moment du match, ça ne nous aide pas. Elles ont réussi à se créer plusieurs occasions et ça met forcément un peu de pression. Mais sur le banc, on s’est parlé. On s’est dit que notre désavantage numérique pouvait être une force. Qu’on avait travaillé là-dessus et qu’on savait que ça pouvait faire la différence. On a essayé de rester calmes, de faire les choses simples et de tout donner pour fermer le match.

En tant que défenseuse, avoir une gardienne aussi solide derrière vous, ça change quoi dans votre manière de jouer?

Ça apporte beaucoup de sérénité. On sait qu’on a deux gardiennes capables de faire la différence et que peu importe laquelle joue, le niveau reste très élevé. De notre côté, on essaie d’être solides devant elle pour l’aider au maximum. Aujourd’hui, elle a été incroyable et je suis vraiment très contente pour elle… et pour toute l’équipe.

Maintenant, une demi-finale contre le Canada. À quoi vous attendez-vous?

Ce sera forcément une bataille très difficile. On sait à quel point cette équipe est forte, mais on va essayer de faire tout ce qu’on peut pour gagner. Les matches commencent toujours à 0-0, on l’a encore vu aujourd’hui. Parfois, un seul but suffit pour faire la différence, donc on va y croire et tout donner.