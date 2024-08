Le fol accueil des Serbes pour Novak Djokovic et ses compatriotes

Le fol accueil des Serbes pour Novak Djokovic et ses compatriotes

Novak Djokovic a fièrement brandi sa médaille.

Blick Sport

La place devant le bâtiment de l'hôtel de ville de Belgrade était en feu lundi soir pour l'accueil de certains médaillés olympiques serbes. À Paris, la délégation n'a décroché «que» cinq médailles (contre neuf à Tokyo). Ce qui n'a pas empêché la population serbe de venir en masse dans la capitale. Les chiffres officiels ont annoncé 70'000 personnes. La Serbie a fêté ses 3 médailles d'or (Pistolet 10m par équipes mixtes, Water-polo masculin et Novak Djokovic, tennis), une d'argent (Aleksandra Perisic, taekwondo) et une de bronze (basket masculin).

Celui qui a forcément été le plus acclamé a été Novak Djokovic. En remportant l'or olympique, il a assis sa position de meilleur joueur de tous les temps, devant Rafael Nadal et Roger Federer. À Paris, le tennisman a accroché le seul titre majeur qui manquait à son palmarès. La foule ne s'y est pas trompée et a allumé les fumigènes au moment où Djokovic a brandi sa médaille d'or. Autre héros national, le basketteur Nikola Jokić a également reçu le soutien du public.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Après les festivités, les athlètes et la foule ont entamé l'hymne serbe, toujours dans une ambiance très festive.