Happy end pour Nadine Fähndrich aux Jeux olympiques d'hiver. La meilleure fondeuse suisse de tous les temps couronne sa carrière avec une médaille d'argent en sprint par équipe, aux côtés de l'étoile filante Nadja Kälin.

Marco Pescio

Jour de gloire pour la Suisse en ski de fond! Nadine Fähndrich et Nadja Kälin ont formé un duo superbe lors du sprint par équipes et se sont emparées de l'argent olympique. Chez les femmes, il s'agit de la première médaille depuis le bronze remportée en 2002 par Andrea Huber, Laurence Rochat, Brigitte Albrecht-Loretan et Natascia Leonardi Cortesi lors du relais 4x5 km.

Pour Nadine Fähndrich, en particulier, ce succès est chargé d'émotion. En 2022, elle s'était classée cinquième à Pékin, avant de fondre en larmes lors d'une interview à la SRF. La même scène s'est répétée il y a quelques jours, après son élimination surprise en quart de finale du sprint individuel à dans le val di Fiemme. De nouveau des larmes. De nouveau au moment de remercier ceux qui l'ont toujours soutenue. Dans sa déception, elle avait même annoncé qu'il s'agirait de ses derniers Jeux olympiques d'hiver.

Lors des Mondiaux 2025, Fähndrich a décroché deux médailles de bronze et elle est montée à 26 reprises sur un podium de Coupe du monde. Elle est depuis longtemps la fondeuse suisse la plus titrée de l'histoire. Mais Nadine Fähndrich et les Jeux olympiques, cela ne semblait pas aller de pair. Jusqu'à cette médaille d'argent libératrice, qui représente pour elle «un énorme soulagement», comme elle l'a confié à la SRF. D'autant que ces dernières années n'ont pas été de tout repos.

Elle a notamment souffert de troubles bénins du rythme cardiaque, un diagnostic d'abord inquiétant, mais résolu rapidement par une intervention. Il y a aussi eu du changement au sein de l'équipe. Après le départ de l'entraîneur Ivan Hudac de Swiss-Ski au printemps 2024, elle n'a pas voulu se séparer de lui en vue de son grand objectif olympique 2026 et a monté sa propre structure avec son frère Cyril Fähndrich et Ivan Hudac, donc. Une décision qui n'a pas plu à tout le monde dans le milieu du ski de fond. Swiss-Ski a dû s'en accommoder. Mais Nadine Fähndrich, qui cherche habituellement à plaire à tout le monde, est restée fidèle à sa ligne. Avec succès, comme le prouve aujourd'hui cette médaille.

Inquiétude au sein de l'équipe avant la course

Les derniers jours avant la course n'ont pas été simples pour cette athlète sensible et ambitieuse. Il a fallu la remotiver après la claque du sprint individuel. Et puis il y a eu le choix stratégique pour le sprint par équipe: le staff voulait aligner la très en forme Nadja Kälin plutôt qu'Anja Weber, avec laquelle FNadine ähndrich avait décroché un podium mondial un an plus tôt. Anja Weber était furieuse et très déçue. Sportivement, la décision était discutée, mais compréhensible. Avec le recul, elle s'avère payante.

Nadja Kälin a confirmé son excellente forme lors de ces Jeux. Dans le sprint par équipes, elle a tenu le rythme des meilleures et transmis le relais à Nadine Fähndrich dans une position idéale. En début de compétition, elle avait déjà signé une solide quatrième place en skiathlon, puis une 14e place sur 10 km. Spécialiste des distances, l'Engadinoise est la grande révélation suisse de ces Jeux. Ses performances audacieuses à Val di Fiemme sont prometteuses pour l'avenir. Elle voulait autrefois devenir skieuse alpine, mais heureusement pour le ski de fond suisse, elle a choisi une autre voie.

Une ascension fulgurante

Que la fondeuse de St-Moritz, qui vit à Davos, affiche déjà une telle constance confirme sa progression impressionnante. Aux derniers Mondiaux, la sportive d'élite sous contrat militaire, qui voyage volontiers «avec un humidificateur d'air pour la chambre», s'était déjà fait remarquer. Avant la saison, la grande sœur de Marina Kälin, également engagée lors de ces Jeux, restait prudente: «Un diplôme olympique serait déjà un objectif.» Aujourd'hui, elle a largement dépassé ses ambitions.

«C'est un sentiment indescriptible», confie-t-elle après sa médaille d'argent. Seules les grandes favorites suédoises Jonna Sundling et Maja Dahlqvist ont fait mieux ce jour-là. Nadine Fähndrich, elle aussi, savoure. «Que cela se termine ainsi, c'est magnifique. Maintenant, je profite simplement», dit-elle avant d'ajouter: «Beaucoup, beaucoup de personnes m'ont soutenue durant ces jours difficiles. Je leur suis tellement reconnaissante!» Une fois encore, ses yeux s'embuent. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Enfin.



