Sauf miracle, la Suisse devra passer par les barrages

La Suisse n'a déjà quasi plus aucune chance de se qualifier directement pour les quarts de finale du tournoi olympique de hockey. Voici les différents scénarios avant le match face à la Tchéquie.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le modus du tournoi de hockey est ainsi fait que la Suisse, avant son dernier match, n'a quasi plus aucune chance de faire partie des quatre meilleures équipes de cette phase préliminaire directement qualifiées pour les quarts de finale. L'équipe de Patrick Fischer devra donc passer par une sorte de huitième de finale dont l'ordre sera établi après cette dernière journée.

Si elle ne peut plus terminer en tête de son groupe, la formation helvétique pouvait espérer finir meilleure deuxième selon le résultat du match face à la République tchèque, aujourd'hui. Mais cet espoir s'est évaporé samedi après-midi à mesure que les Finlandais enquillaient les buts contre l'Italie (11-0).

En effet, les Nordiques terminent deuxièmes de leur groupe avec une différence de buts de +11. Pour devancer les Finlandais, il faudrait ainsi que les Suisses battent la République tchèque par... 11 buts d'écart pour avoir la même différence de buts que la Finlande. Impossible. Ce score fleuve condamne ainsi la Suisse à disputer un tour supplémentaire, mardi.

(Dans le cas improbable où la Suisse venait à gagner par 11 buts d'écart ou plus face à la Tchéquie, elle passerait devant la Finlande)

Le scénario de la défaite

Mais ce match contre la République tchèque est tout de même capital pour la suite du tournoi. En cas de victoire, la Suisse pourrait être une des équipes les mieux classées pour cette prochaine phase de la compétition et donc tomber sur un adversaire potentiellement moins fort comme l'Italie ou la France.

À l'inverse, une défaite suisse dans le temps réglementaire face à la Tchéquie serait une très mauvaise opération. Avec seulement trois points à son compteur, la Suisse dans les moins bonnes équipes disputant ce barrage et pourrait donc tomber sur un adversaire autrement plus coriace que la France ou l'Italie comme, par exemple la Suède.