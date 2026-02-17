Les Russes pourront participer sous leur drapeau

Les athlètes russes et biélorusses pourront participer sous leurs drapeaux aux Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, a indiqué mardi le Comité international paralympique. Une décision qui marque le retour de deux nations bannies après l'invasion de l'Ukraine.

AFP Agence France-Presse

«Le CNP (ndlr: comité national paralympique) russe s'est vu attribuer un total de six places (...) Le CNP bélarusse s'est vu attribuer quatre places», a précisé à l'AFP le Comité international paralympique (CIP), dont un représentant a indiqué que ces athlètes seraient traités comme ceux de «n'importe quel autre pays». Ils pourront donc défiler avec leurs drapeaux, porter les couleurs de leur pays et entendre leur hymne le cas échéant.

Cette décision est le résultat d'une décision des membres du CIP en septembre de les laisser concourir avec hymne et drapeau, puis d'un jugement du Tribunal arbitral du sport validant cette décision malgré l'opposition de la Fédération internationale de ski (FIS).

En conséquence, ce sont des athlètes russes et bélarusses dépendant des sports couverts par la FIS qui sont autorisés à concourir, a expliqué le CIP. La décision ouvre la voie à une réintégration plus générale de la Russie et du Bélarus au sport mondial à deux ans des Jeux olympiques de Los Angeles.

Exclus depuis 2016

La Russie pourra donc être présente à Milan-Cortina avec «deux représentants en ski alpin paralympique (1 homme, 1 femme), deux en ski de fond paralympique (1 homme, 1 femme) et deux en snowboard paralympique (deux hommes)», selon le comité international. Le Bélarus «s'est vu attribuer quatre places au total, toutes en ski de fond (1 homme et 3 femmes)», selon la même source.

Le Comité paralympique russe a indiqué à des médias locaux qu'en ski alpin, participeront Alexey Bugaev, triple champion paralympique, et Varvara Voronchikhina, double championne du monde. En ski de fond, il s'agira d'Ivan Golubkov et Anastasia Bagiyan et en parasnowboard, Dmitry Fadeev et Philippe Shebbo Monzer.

Les Russes sont privés depuis 2016 de leurs couleurs dans l'arène olympique, en raison de scandales de dopage à répétition. Puis la Russie et le Bélarus ont été privés de compétitions internationales sur leur sol et leurs drapeaux, hymnes et officiels largement bannis du sport mondial à cause de la guerre en Ukraine qui fait rage depuis quatre ans.

Moscou a toujours dénoncé ces sanctions, estimant que le sport devait être épargné par les considérations politiques. Elle juge en outre son assaut contre l'Ukraine justifiée. La Russie a également nié, malgré les preuves et témoignages existants, avoir orchestré un système de dopage d'Etat, notamment aux Jeux Olympiques de Sotchi de 2014. Peu après ces JO, elle avait annexé illégalement la péninsule ukrainienne de Crimée et déclenché un conflit dans le Donbass ukrainien.