Depuis plusieurs années, le gardien de confiance de Patrick Fischer s'appelle Leonardo Genoni. Sa présence sur la glace contre l'Italie annonce-t-elle un tournus pour le quart contre la Finlande?

Grégory Beaud Journaliste Blick

La dernière fois que Patrick Fischer n'a pas titularisé Leonardo Genoni pour un match à élimination directe commence à sérieusement dater. Il faut en effet remonter à un quart de finale de triste mémoire à Riga en 2023. Ce jour-là, le sélectionneur national avait envoyé Robert Mayer devant le filet. Après quelques minutes, le gardien de Genève-Servette avait encaissé un mauvais but et la Suisse avait finalement été éliminée par l'Allemagne.

Il serait malhonnête de mettre uniquement la faute sur le dos de Robert Mayer. Mais Patrick Fischer semble avoir tiré une conséquence de cette mésaventure lettonne. Il ne se lancera plus dans un match à élimination directe avec un autre gardien que Leonardo Genoni. Il ne l'a évidemment pas dit. Mais c'est un fait. «Actions speak louder than words», comme on dit en anglais. Pas besoin de le dire si les faits sont suffisamment éloquents.

«Toi aussi tu fais deux matches en deux jours»

Mais deux éléments viennent tout de même contrecarrer cette théorie. Tout d'abord, Leonardo Genoni était sur la glace ce lundi face à l'Italie. «Le coach m'a demandé de jouer et je suis toujours prêt lorsque l'on fait appel à moi», a-t-il souri. Un fait qui vient en un sens appuyer la théorie voulant que «Leo» joue tous les matches à élimination directe.

Mais le fait que le quart de finale ait lieu mercredi déjà pourrait poser un problème. Pas pour lui, visiblement. «Toi aussi, tu es capable de venir voir deux matches en deux jours, non, nous a-t-il lancé avec un grand sourire. Ce n'est pas un souci. Si l'on a besoin de moi, je serai là. Mais je crois que la décision n'est pas encore prise. Du moins, je ne la connais pas. Et même si je savais, je ne te dirais pas (rires).»

Performances exceptionnelles

Et pour la première fois de sa carrière, Leonardo Genoni se retrouve avec un concurrent établi en NHL. Akira Schmid était certes déjà venu sous les drapeaux lors du Mondial 2024, mais l'actuel gardien de Las Vegas disputait son premier championnat du monde et il n'était, qui plus est, pas établi dans la plus prestigieuse ligue du monde. Aujourd'hui, il est le titulaire de la franchise du Nevada et a déjà disputé 29 matches depuis le début de la saison.

Mais tout le reste parle en faveur de Leonardo Genoni. Ses performances sont constamment exceptionnelles avec l'équipe de Suisse. Il est le gardien sur lequel on peut toujours compter. Ses statistiques lors des vingt derniers matches disputés sous le maillot à croix blanche forcent le respect. 16 victoires, 9 blanchissages, 1,1 but encaissé par match, 95,19% d'arrêts.

À la lecture de ces chiffres, une autre option que Leonardo Genoni peut-elle réellement exister?