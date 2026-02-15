ATS Agence télégraphique suisse

Jusqu'au passage de l'Italienne, le tracé imaginé par l'entraîneur néo-zélandaiFederica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast occupe la 12e place à 1''14.s Nils Coberger a donné lieu à une concentration de chronos rarement vue en Coupe du monde avec onze filles séparées par seulement 45 centièmes! Thea Louise Stjernesund, Lara Colturi et la championne olympique en titre Sara Hector se partageaient le hot seat, puis la championne olympique du Super-G a déboulé pour un impressionnant strike avec 0''74 d'avance sur le trio.

Puis Lena Dürr est venue à 0''34 pour mettre un peu de suspense avant la deuxième manche à 13h30. Et derrière, c'est Sofia Goggia, pourtant loin d'être une habituée des podiums en géant, qui a pris la 3e place à 0''46, à sa plus grande surprise.

Camille Rast était bien partie, mais...

Extrêmement bien partie avec le meilleur temps sur le haut, Camille Rast a commis une petite erreur qui lui a enlevé de la vitesse pour aborder avec confiance le Scarpadon. Résultat, elle n'a pas eu la vitesse nécessaire sur le bas. Avec une deuxième manche de feu, le bronze peut être envisageable, mais ce sera très difficile.

COmme Wendy Holdener a préféré renoncer, il n'y avait que deux autres Suissesses: Vanessa Kasper et Sue Piller. Kasper est pour l'heure 22e à 2''11 et Piller 25e à 2''33.