Quelque 1,3 millions de billets pour suivre les épreuves des JO 2026 ont été vendus, a annoncé dimanche le patron du comité d'organisation, Andrea Varnier. Cela représente 88% du total des tickets.

Le ski-alpinisme, la star inattendue de ces Jeux d'hiver

Le ski-alpinisme, la star inattendue de ces Jeux d'hiver

ATS Agence télégraphique suisse

«Nous avons atteint le chiffre d'1,3 millions de billets vendus, un chiffre très élevé, plus élevé que ce que nous avions anticipé», a déclaré Andrea Varnier, patron du comité d'organisation des JO 2026.

«Les spectateurs italiens représentent 37% de ces acheteurs, ceux venant de l'étranger 63% avec l'Allemagne en première place avec 15%, suivie des Etats-Unis (14%), puis la Grande-Bretagne, la Suisse, les Pays-Bas, la France et le Canada», a-t-il détaillé.

Le ski-alpinisme à guichets fermés

En ce qui concerne les sports, un seul s'est disputé à guichets fermés, «et c'est assez incroyable», a remarqué Andrea Varnier. Il s'agit du ski-alpinisme qui faisait ses débuts olympiques à Bormio.

«Le ski-alpinisme a connu des débuts phénomènaux, dans une atmosphère vraiment incroyable. Il faut aussi rappeler qu'il y avait très peu de sessions (trois épreuves au programme sur deux jours), c'est donc plus facile de vendre 100% des billets», a expliqué le dirigeant de Milano Cortina 2026.

Parmi les sports les plus populaires se trouvent le patinage de vitesse, très populaire aux Pays-Bas (95% de billets vendus), le short-track (95%), le patinage artistique et le hockey sur glace (93% chacun).