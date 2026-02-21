Terrible accident de bobsleigh pour les Autrichiens

Les bobeurs autrichiens se sont retournés en pleine deuxième manche de bobsleigh à quatre. Le pilote Kakob Mandlbauer a visiblement été touché dans ce crash.

Blick Sport

La nouvelle piste de bobsleigh de Cortina est réputée pour être particulièrement sûre, aucun accident n'ayant été à déplorer depuis le début de la semaine.

Mais tout a changé lors de la deuxième manche de l'épreuve de bobsleigh à quatre. L'Autrichien Jakob Mandlbauer n'a pas pu empêcher le lourd engin de se renverser. Il a percuté violemment la barrière et a glissé sur le côté en direction de l'arrivée.

Alors qu'il était immobilisé au milieu d'un virage, les trois pousseurs ont rapidement à sortir du bob, sans blessure. Pour le pilote Jakob Mandlbauer, ç'a été en revanche plus compliqué. Et la course a été interrompue pendant un long moment.

On ne sait encore rien de son état de santé, mais la course a pu reprendre entre-temps. Après que le pilot ait été évacué en civière. Comme le bob de Jakob Mandlbauer, glissant sur le côté, n'a pas atteint la ligne d'arrivée, les Autrichiens sont de toute façon éliminés et ne pourront pas participer à la troisième manche dimanche, même si le pilote était à nouveau en forme.