Le peuple bulgare commençait à être légèrement tendu après la première semaine des Jeux olympiques de Paris. Les médailles tardaient à venir, les exploits aussi, mais les amateurs de sport de Sofia, Plovdiv et Pleven se rassuraient comme ils le pouvaient en s'accrochant au calendrier: les disciplines où les Bulgares brillent traditionnellement sur le podium sont la gymnastique et l'haltérophilie et, dans les deux cas, les concours étaient agendés en deuxième semaine à Paris. Alors, il fallait attendre, prier, et espérer.

C'est là qu'est entré en scène l'homme le plus fort du monde: Karlos Nasar. Âgé de 20 ans à peine, l'haltérophile vivait ses premiers JO, lui qui était déjà candidat à Tokyo, mais était légalement trop jeune. Le peuple bulgare était vissé devant les télévisions du pays pour l'entrée en lice du costaud, qui milite dans la catégorie des -89 kg. Tuons le suspense d'entrée: Karlos Nasar a écrasé la concurrence, battant deux records du monde sur le chemin de sa médaille d'or. Champion!

Les jours suivants ont d'ailleurs été fastes pour la Bulgarie, avec une seule déception, immense: la 4e place de l'équipe féminine de gymnastique, qui était la grande favorite, et avait remporté les qualifications, mais a craqué au pire moment. Boryana Kaleyn, la merveilleuse gymnaste, a tout de même pu remporter l'argent en individuel, une maigre consolation. Les gracieuses gymnastes ont donc failli, mais les costauds bulgares ont eux brillé, Karlos Nasar en tête.

Des boulettes de viande ou de thon à chaque repas

Le golgoth a livré, un peu plus tard, son secret: douze heures de sommeil par jour, huit heures d'exercice et quatre heures pour les loisirs, dont les repas. «Mon entraînement est infini. Je m'entraîne en mangeant, je m'entraîne en dormant, en récupérant... Tout dans ma vie est orienté vers la performance».

Sa routine diététique est folle. «Au petit déjeuner, je mange dix oeufs, avec du lait, et je prends des boulettes de thon. A dîner, des boulettes de viande. Au souper, des boulettes de viande.» Le nombre des «köfte» n'est pas précisé, mais il se compte évidemment par dizaines: il le faut bien pour entretenir le corps de l'homme le plus fort du monde.

Lui reste modeste, même s'il espère bien régner sur l'haltérophilie durant de nombreuses années encore. «Je ne suis pas le seul symbole pour l'avenir et le nouveau visage de l'haltérophilie. Il y en a d'autres avec moi, mais oui, je suis heureux de pouvoir promouvoir ce sport», a expliqué le Bulgare, très fier d'avoir été couronné champion olympique et d'avoir pu brandir le drapeau bulgare à Paris.

Il a d'ailleurs confirmé ce succès lors des championnats du monde de Manama, au Bahreïn, voilà quelques jours. Il a d'abord soulevé 183 kilos (record du monde à l'arraché), puis 222 à l'épaulé-jeté, pour un total de 405 kilos, nouveau record du monde en -89 kg! L'homme le plus fort du monde, c'est lui. Et mon sportif 2024 aussi.