La 11e médaille suisse vient du ski de fond!

Nadja Kälin et Nadine Fähndrich ont apporté la 11e médaille à la délégation suisse dans ces JO. Le duo a décroché l'argent en sprint libre par équipes.

Et de 11 pour la Suisse! Le duo Nadja Kälin et Nadine Fähndrich a terminé 2e du sprint libre par équipes dames, en ski de fond. Ce mercredi du côté de Tesero, les deux Suissesses ont bien débuté la course. Après les deux premiers relais, elles pointaient au troisième rang.

Tandis que Nadja Kälin tentait de ne pas se faire distancer lors de ses relais, Nadine Fähndrich faisait parler sa classe sur les skis. Elle a entre autres réalisé un magnifique dernier tour et a pu rattraper le duo finlandais. Grâce à cette bonne stratégie, la Suisse a pu terminer derrière les grandes favorites suédoises.

Cette 2e place permet à la Suisse de décrocher sa 11e médaille, la première en ski de fond. Avec cette nouvelle breloque, la délégation à croix blanche en possède 5 d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Elle se rapproche, gentiment mais sûrement, du record de Pékin (15 médailles).

Cette médaille est seulement la deuxième de l'histoire pour le ski de fond féminin suisse aux Jeux olympiques. La première avait été glanée par le quatuor Andrea Huber/Laurence Rochat/Brigitte Albrecht Loretan/Natascia Leonardi Cortesi, en bronze en 2002 à Salt Lake City. Le pari de Swiss-Ski, qui a misé sur Nadja Kaelin plutôt qu'Anja Weber pour faire équipe avec Nadine Fähndrich, a donc payé.