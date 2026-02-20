La finale de rêve aura bien lieu!

Les États-Unis ont eu beaucoup moins de peine que le Canada à arriver en finale. Face à la Slovaquie, les Américains se sont imposés 6-2. La finale de rêve aura lieu dimanche à Milan.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Là où le Canada a tremblé jusqu’à la dernière minute, les États-Unis ont, pour leur part réglé l’affaire très rapidement lors de leur demi-finale contre la Slovaquie. Après avoir très rapidement pris les devants par Dylan Larkin dès la 5e minute seulement (1-0). Par la suite, les Européens ont fait le dos rond et sont restés au contact durant de nombreuses minutes.

Mais tout s’est cassé juste avant la première pause. À la suite d’une pénalité infligée à Milos Kelemen, les Nord-Américains n’ont eu besoin que de 17 secondes pour marquer un but qui ressemblait, à cet instant, à une sentence définitive. Elle est venue de la canne de Tage Thompson d’un plomb sous la transversale d’une puissance ahurissante (20e, 2-0). L’attaquant avait déjà fait le malheur de la Suisse en finale du dernier Mondial. C’est lui qui avait inscrit le but décisif en prolongation.

Le trou en 19 secondes

Après avoir laissé deux bribes d’opportunités à leurs adversaires, les Américains ont fait le trou en 19 secondes. Il y a tout d’abord eu un numéro personnel exceptionnel de Jack Hughes. Après avoir mis tout le monde dans le vent, le coéquipier de Nico Hischer dans le New Jersey a logé le puck en lucarne (32e, 3-0). Dans la foulée, Jack Eichel a été oublié par la défense adverse pour inscrire un nouveau but (32e, 4-0). Le pauvre gardien Samuel Hlavaj a été remplacé.

Alors que Oliver Okuliar était sur le banc des pénalités après s’être vengé œil pour œil sur un Américain, les stars de NHL ont pris encore plus le large, à nouveau par Jack Hughes (39e, 5-0). La démonstration ne semblait plus en finir. Lors de l’ultime période, la tornade s'est calmée et les Slovaques ont même pu revenir à 5-1 par Juraj Slafkofsky (45e, 5-1). Pas de quoi perturber les États-Uniens pour autant. Brady Tkachuk (51e, 6-1) et Pavol Regenda (53e, 6-2) ont encore allumé la lampe.

La revanche de 2010

Dimanche, ce sera donc une finale de rêve qui se déroulera du côté de la patinoire de Santagiulia à Milan (14h10). C’est également une affiche qui rappelle furieusement un moment historique du hockey mondial. En 2010, le tournoi olympique s’était également disputé en présence des joueurs de NHL et les États-Unis avaient défié le Canada à Vancouver.

Lors d’une rencontre extraordinaire, les joueurs locaux avaient égalisé en toute fin de temps réglementaire avant de gagner en prolongation sur un but de l’inévitable Sidney Crosby qui avait écrit une des lettres de noblesse de son palmarès. «Sid» s’est blessé en quarts de finale et sa présence pour cet après-midi de gala est incertaine.