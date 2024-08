Le monde de la boxe fait face à une lutte intestine

Les discussions à Paris sur le sexe des deux championnes olympiques Imane Khelif et Lin Yu Ting ne sont qu'un prétexte pour une vilaine lutte de pouvoir dans la boxe, qui concerne également la Suisse dans une large mesure.

1/7 Le débat sur le genre autour de la boxeuse Imane Khelif est le résultat d'une lutte de pouvoir entre le CIO et l'IBA.

Patrick Mäder

Dans la boxe, le diable se déchaîne. Pour le comprendre, il faut regarder en arrière. La crise trouve son origine dans un énorme scandale. En 2016 à Rio, il a été révélé que l'IBA (à l'époque AIBA), la fédération internationale qui organisait les tournois de boxe aux Jeux olympiques, avait reporté de nombreux combats. Un rapport d'enquête rédigé par l'avocat spécialisé dans le droit du sport Richard McLaren a dressé la liste des manipulations et a conclu: «Des personnes décisives avaient décidé que les règles ne s'appliquaient pas à elles. Il régnait une atmosphère de peur, d'intimidation et d'obéissance chez les juges et les arbitres.»

Corruption, combats vendus, juges soudoyés, un véritable gâchis qui a fait sombrer la crédibilité de ce sport dans le sol. Le CIO a ensuite retiré à l'IBA son droit d'organiser des Jeux olympiques et a maintenant mis en place à deux reprises, en 2021 à Tokyo et tout récemment à Paris, sa propre task force pour organiser le tournoi, sans l'IBA. Une autre fois, c'est certain, le CIO ne mettra plus la main à la pâte. La boxe aura été olympique pour la dernière fois à Paris, à moins qu'une autre fédération mondiale ne remplisse les critères pour organiser le tournoi à Los Angeles en 2028.

Des prix controversés pour les champions olympiques

L'IBA, dirigée par l'ami de Vladimir Poutine Umar Nazarovich Kremlev et financée par Gazprom, n'accepte toujours pas l'expulsion. Elle a été déboutée de sa plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et a ensuite fait appel au Tribunal fédéral. Mais le lien avec le président du CIO, Thomas Bach, est irrémédiablement rompu. C'est dans ce contexte qu'il faut évaluer la récente apparition de Thomas Bach, lorsqu'il s'est présenté en personne devant les médias après le scandale provoqué par la boxeuse algérienne Imane Khelif et a défendu la décision de laisser l'Algérienne combattre à Paris. Il n'a pas mentionné le nom de Kremlev. Mais il a vivement critiqué le comportement de l'IBA. En effet, avant même le tournoi, les gens de la Fédération ont annoncé qu'ils allaient payer des prix élevés aux champions olympiques.

Mais premièrement, cela ne correspond pas à l'esprit olympique, et deuxièmement, l'IBA n'a plus rien à voir avec le tournoi de boxe des Jeux olympiques. Il s'agit donc de pure propagande, dont le point culminant est la promesse faite par l'IBA à l'Italienne Angela Carini, vaincue par Khelif, d'une indemnité de 100'000 euros. Il est pour le moins douteux que ces promesses et annonces soient un jour tenues. Mais il y aurait assez d'argent, Gazprom y veille. Le CIO se défend depuis longtemps contre l'ingérence de l'IBA par la voie juridique. L'issue est incertaine.

Le fait que ce soit justement une Italienne qui ait fait les gros titres dans le monde entier qui ait été touchée tombe à pic pour Kremlev. L'Italie a quitté l'IBA il y a quelques semaines et a rejoint la nouvelle fédération World Boxing (WB) créée en novembre dernier. Une décision qui a valeur de signal. Les Français ne devraient pas tarder à la rejoindre, d'autres fédérations aussi. L'IBA veut l'empêcher par tous les moyens pour ne pas perdre son pouvoir, et feint maintenant de croire que le ciel est bleu. «Je n'ai pas pu regarder les larmes de Carini, a susurré Kremlev. Une telle chose ne me laisse pas indifférent»

Des Jeux olympiques aux États-Unis sans boxe? Impensable

La nouvelle Fédération créée compte actuellement 37 membres. La locomotive est constituée par les États-Unis, qui ont le plus grand intérêt à ce que la boxe, sport grand public, soit olympique dans leur pays en 2028, puisque les Américains détiennent le record de médailles dans ce sport. Mais World Boxing a avant tout besoin de beaucoup plus de membres pour remplir les critères du CIO afin d'obtenir la responsabilité olympique en 2028.

La nouvelle fédération n'a pas l'argent nécessaire pour acheter des membres. Contrairement à l'IBA qui, à l'instar de la FIFA dans le football, a mis sur pied depuis longtemps un programme dit de développement. En apparence, pour soutenir les pays pauvres dans le développement de la boxe. En coulisses, pour s'assurer au passage leur fidélité. De plus, l'IBA verse depuis peu des prix à six chiffres lors des compétitions qu'elle organise.

La boxe suisse face à un dilemme

Mais le CIO fait également pression sur les fédérations nationales. Il supprime les fonds et les possibilités d'accès pour les fidèles de l'IBA. Les fédérations olympiques nationales répercutent la pression. Et c'est là qu'intervient le dilemme de la boxe suisse – celui de l'argent. La Confédération a un contrat de prestations avec Swiss Olympic, l'association faîtière des fédérations sportives suisses. Swiss Olympic reçoit chaque année de la Confédération des fonds de soutien, dont une partie est affectée à l'encouragement du sport d'élite des fédérations nationales. Les montants alloués dépendent des performances. Les objectifs sont convenus par cycles de quatre ans et s'appliquent rétroactivement. C'est pour cela que les résultats obtenus lors de grands événements comme les championnats d'Europe et du monde ou les Jeux olympiques sont particulièrement importants pour les différentes fédérations. Chaque bon classement apporte des points dans le classement financier et signifie finalement de l'argent comptant.

Il y a un an, l'assemblée des délégués de Swiss Boxing a été marquée par un coup d'éclat. Le conseil de la fédération, réuni autour du président Andreas Anderegg, avait décidé de son propre chef de quitter l'IBA. Andreas Anderegg n'était pas d'accord avec les agissements de l'Association. «Je ne peux pas concilier cela avec ma conscience.» Mais cette décision n'était pas conforme à la Constitution, car seule la majorité des délégués peut décider d'une chose aussi fondamentale. Les délégués, sans doute piqués par la démarche solitaire du conseil de l'association, ont voté malgré eux contre la sortie et pour le maintien au sein de l'IBA, ce qui a poussé Andreas Anderegg à mettre son poste à disposition sur le champ et à démissionner, exaspéré. Quatre autres responsables sont partis avec lui.

Le nouveau président est un homme de l'IBA

Dans la confusion générale, un homme s'est levé et a proposé aux délégués de sortir du chaos: Amir Orfia, né en 1994, un ex-boxeur lausannois intelligent et chef de projet à l'IBA. Il a promis de trouver de nouveaux sponsors, ce que les délégués déstabilisés ont été heureux d'entendre à ce moment-là. Amir Orfia a été élu et a souligné qu'il quitterait son poste à l'IBA afin d'éviter tout conflit d'intérêts. La situation s'est calmée.

Aussi parce qu'il y avait à ce moment-là de bonnes raisons de rester à l'IBA, qui organise les championnats d'Europe et du monde ainsi que tous les tournois importants. Swiss Boxing avait besoin de résultats pour ne pas tomber dans une classe de promotion inférieure au sein du nouveau cercle, c'est-à-dire pour recevoir moins d'argent. Si les délégués avaient décidé de quitter la fédération il y a un an, les portes des compétitions IBA importantes se seraient fermées et il aurait été impossible d'obtenir les points nécessaires. Cela aurait entraîné des pertes financières douloureuses pour Swiss Boxing à partir de janvier 2025.

Un nouveau coup de théâtre fin août?

Lors de la répartition des fédérations nationales dans les classes de promotion, il existe désormais pour la première fois de nouveaux critères qui sont évalués et pris en compte. Ceux-ci concernent entre autres le respect des principes éthiques. Ce sont donc précisément les points que l'on reproche à l'IBA de ne pas respecter qui seront évalués. En clair, si Swiss Boxing reste à l'IBA, l'avenir s'annonce sombre pour les fonds de soutien de la Confédération au cours du prochain cycle de quatre ans.

Ce danger plane comme une épée de Damoclès au-dessus de la boxe suisse. Le temps presse. C'est pourquoi une partie des responsables a déclenché une révolte. La majorité du conseil de la fédération a imposé, contre la voix du président Amir Orfia, la convocation d'une assemblée extraordinaire des délégués pour le 31 août prochain. C'est à cette occasion que la décision de quitter l'IBA doit être prise définitivement, sans doute en lien avec une demande d'adhésion à l'association WB.

Les délégués auront le dernier mot. Il est tout à fait possible que l'on assiste alors à un nouveau coup d'éclat, à la prochaine démission d'un président, à une scission en deux camps. La situation de départ est ouverte et passionnante comme un roman policier. Une chose est sûre: l'existence de la boxe suisse est sur la sellette. D'une manière ou d'une autre, cette soirée de fin août à Glattbrugg (ZH) sera mémorable et marquera un tournant.