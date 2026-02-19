Pour patienter pendant la première pause, n'hésitez pas à lire cet article qui présente plusieurs des hockeyeuses suisses, avec leurs particularités.
Fin du premier tiers-temps
0-0 entre la Suisse et la Suède après vingt minutes de jeu. Match serré et suite de petite finale qui s'annonce très indécise.
18e
Les Suédoises se défendent bien en infériorité numérique. Et la joueuse pénalisée revient sur la glace. Suède complet, comme on dirait chez nous.
17e
Très joli mouvement suisse en supériorité numérique. Grosse occasion malheureusement pas conclue par Ivana Wey. La gardienne suédoise était décalée.
16e
Ça a bougé devant le but suédois. Première pénalité du match sifflée contre la Suède après un cross-check de Anna Kjellbin sur Alina Marti. La Suisse évoluera à 5 contre 4 pour les deux prochaines minutes!
15e
Andrea Brändli continue son bon début de match, avec plusieurs petites parades. La gardienne suisse rassure toute sa défense par sa sérénité.
14e
Ivana Wey peut prendre le tir. C'est un peu trop centré, au ras de la glace. Et la gardienne suédoise peut repousser des jambières. Le match s'anime un peu.
13e
Très bon tir de Mira Jungaker, la défenseure suédoise. Mais Andrea Brändli est impériale et peut réaliser l'arrêt. La gardienne suisse est très performante depuis le début du tournoi olympique (hormis ses matches manqués pour cause de maladie, évidemment).
12e
Les Suissesses neutralisent bien les Suédoises, qui peinent à ressortir avec de la vitesse, leur point fort.
11e
Belle occasion pour la Suisse. Mais Ivana Wey ne parvient juste pas à cadrer.