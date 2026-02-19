DE
Live: Suisse-Suède 0-0
Suissesses et Suédoises dos à dos après vingt minutes

Publié: il y a 57 minutes
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
il y a 2 minutes

Pour patienter pendant la première pause, n'hésitez pas à lire cet article qui présente plusieurs des hockeyeuses suisses, avec leurs particularités.

il y a 6 minutes

Fin du premier tiers-temps

0-0 entre la Suisse et la Suède après vingt minutes de jeu. Match serré et suite de petite finale qui s'annonce très indécise.

il y a 10 minutes

18e

Les Suédoises se défendent bien en infériorité numérique. Et la joueuse pénalisée revient sur la glace. Suède complet, comme on dirait chez nous.

il y a 11 minutes

17e

Très joli mouvement suisse en supériorité numérique. Grosse occasion malheureusement pas conclue par Ivana Wey. La gardienne suédoise était décalée.

il y a 13 minutes

16e

Ça a bougé devant le but suédois. Première pénalité du match sifflée contre la Suède après un cross-check de Anna Kjellbin sur Alina Marti. La Suisse évoluera à 5 contre 4 pour les deux prochaines minutes!

il y a 14 minutes

15e

Andrea Brändli continue son bon début de match, avec plusieurs petites parades. La gardienne suisse rassure toute sa défense par sa sérénité.

il y a 16 minutes

14e

Ivana Wey peut prendre le tir. C'est un peu trop centré, au ras de la glace. Et la gardienne suédoise peut repousser des jambières. Le match s'anime un peu.

il y a 18 minutes

13e

Très bon tir de Mira Jungaker, la défenseure suédoise. Mais Andrea Brändli est impériale et peut réaliser l'arrêt. La gardienne suisse est très performante depuis le début du tournoi olympique (hormis ses matches manqués pour cause de maladie, évidemment).

il y a 20 minutes

12e

Les Suissesses neutralisent bien les Suédoises, qui peinent à ressortir avec de la vitesse, leur point fort.

il y a 21 minutes

11e

Belle occasion pour la Suisse. Mais Ivana Wey ne parvient juste pas à cadrer.

