La finale en direct
Mathilde Gremaud va-t-elle conserver son titre olympique?

Ce lundi, Mathilde Gremaud remet son titre olympique en slopestyle en jeu. La Gruérienne va-t-elle parvenir à le conserver? Réponse sur Blick.
Publié: 10:25 heures
07:45 heures

Le drapeau gruérien va-t-il flotter sur Livigno?

Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue sur notre site et/ou notre application pour suivre en direct la finale du slopestyle en ski freestyle. Favorite, la Gruérienne Mathilde Gremaud va-t-elle conserver son titre décroché en 2022? Réponse dès 12h30!

