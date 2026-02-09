Mathilde Gremaud va-t-elle conserver son titre olympique?

Le drapeau gruérien va-t-il flotter sur Livigno?

Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue sur notre site et/ou notre application pour suivre en direct la finale du slopestyle en ski freestyle. Favorite, la Gruérienne Mathilde Gremaud va-t-elle conserver son titre décroché en 2022? Réponse dès 12h30!