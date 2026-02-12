La Suède veut-elle s'approprier le triple champion olympique Franjo von Allmen? Il semblerait plutôt que la boulette soit l'oeuvre du CIO...

Franjo von Allmen a remporté mercredi sa troisième médaille d’or olympique. Et pourtant, au Comité international olympique, on ne semble toujours pas bien le connaître. Ou du moins connaître son pays d’origine. Car lors de l’interview officielle après le super-G, sa nationalité affichée à l’écran était… la Suède. Comme si cette erreur ne suffisait pas, Marco Odermatt a lui aussi été présenté comme un médaillé suédois.

Un joli faux-pas, malheureusement familier, tant la Suisse et la Suède sont encore régulièrement confondues sur la scène internationale. Consolation tout de même: au tableau des médailles, tout était juste, avec l’or et le bronze finalement bien attribués à la Suisse.