L’investisseur égyptien Samih Sawiris se dit prêt à contribuer à couvrir un éventuel déficit des JO d’hiver 2038. L’homme d’affaires pourrait participer à la garantie financière de la candidature suisse, estimée à 200 millions.

Un milliardaire égyptien promet d'aider la suisse pour sa candidature aux JO 2038

Un milliardaire égyptien promet d'aider la suisse pour sa candidature aux JO 2038

ATS Agence télégraphique suisse

L'investisseur égyptien Samih Sawiri veut prendre en charge une partie de la garantie de déficit de 200 millions de francs de la candidature suisse pour les Jeux olympiques 2038. Dans une interview à la NZZ am Sonntag, il n'a cependant pas précisé le montant de sa participation.

L'homme d'affaires, qui a notamment beaucoup investi pour développer la station d'Andermatt (UR), a «promis» à l'équipe qui porte le projet des Jeux olympiques d'hiver 2038 en Suisse qu'il contribuerait «à combler tout déficit éventuel», a-t-il écrit à Keystone-ATS, confirmant l'information du journal zurichois. Le montant éventuel de sa contribution et «d'autres détails» restent à déterminer, a-t-il ajouté.

Le Conseil fédéral a annoncé à la mi-janvier qu'il soutiendrait cet événement avec une aide financière de 200 millions de francs maximum, mais qu'il ne prendrait pas en charge un déficit. Une perte éventuelle devrait donc être financée par des fonds privés.

L'association Switzerland 2038, qui prépare la candidature et construit le dossier, prévoit un coût total d'environ 2,2 milliards de francs pour les Jeux olympiques sur le territoire helvétique.