Un homme de l'ombre fait partie des plus grands atouts du champion olympique et du champion du monde, Franjo von Allmen. Son nom: Sepp Kuppelwieser et il est l'atout secret du Bernois.

Marcel W. Perren

Franjo von Allmen fête sa médaille d'or olympique d'une manière très différente de son titre de champion du monde de descente il y a douze mois. Pour mémoire, la médaille d'or de von Allmen à Saalbach avait donné lieu à une sacrée fête dans le camp suisse, au cours de laquelle les coureurs s'étaient mutuellement coupé les cheveux.

À Bormio, tout se passe de manière beaucoup plus calme. Le Bernois a passé la soirée dans le Lounge d'un de ses sponsors avec ses entraîneurs, ses coéquipiers et les membres de son fan-club. Deux ou trois boissons houblonnées sont avalées, mais les douches de bière et de champagne n'ont pas lieu. Les coupes de cheveux ne sont pas sabotées.

Silencieux, mais visiblement heureux, Sepp Kuppelwieser, le technicien qui s'occupe des skis de Franjo von Allmen, célèbre cette soirée. Le Tyrolien du Sud n'a jamais été une personne très vocale. Il incarne la modestie à l'état pur, bien qu'il soit un monstre dans son domaine.

Deux victoires olympiques en descente en quatre ans

Sepp Kuppelwieser a déjà remporté l'or en descente aux Jeux olympiques de Pékin avec Beat Feuz, et il a maintenant défendu ce titre avec Franjo von Allmen. «Et les années précédentes, Sepp avait déjà remporté des médailles pratiquement à chaque grand événement avec le Norvégien Kjetil Andre Aamodt et le Tyrolien du Sud Peter Fill», raconte Beat Feuz, qui est le principal responsable du retour de Sepp Kuppelwieser dans le circuit du ski à l'été 2012, après une pause.

«Lorsque je suis passé de Salomon à Head, le plan initial était que le serviceman de Didier Cuche me rejoigne. Bien que nous nous apprécions, Chris et moi sommes arrivés à la conclusion que nous étions trop différents pour travailler ensemble. Le cador Rainer Salzgeber m'a recommandé Sepp Kuppelwieser, bien que celui-ci ait quitté son poste de serviceman après les championnats du monde 2011, se souvient l'Emmentalois. Je me suis alors renseigné auprès de Peter Fill pour savoir s'il pouvait me dire du bien de son compatriote? La réponse de Peter a fusé: 'Sepp est le meilleur!' Par chance, il a accepté de travailler avec moi».

«Il fait un travail génial»

Beat Feuz et Sepp Kuppelwieser ont eu une relation fructueuse. Outre l'or olympique, ils ont remporté ensemble le titre de champion du monde de descente en 2017, quatre autres médailles et quatre globes de descente.

Après la retraite de Beat Feuz en 2023, l'artiste du fartage, originaire de la vallée d'Ult, s'est occupé pendant un an de l'Autrichien Stefan Babinsky, avant que Rainer Salzgeber ne se rende compte que le Tyrolien du Sud convenait parfaitement à Franjo von Allmen. «Alors que Franjo est parfois désinvolte, Sepp ne se laisse jamais déstabiliser. Ils se complètent idéalement». Franjo von Allmen sait à quel point la part de Kuppelwieser dans ses médailles d'or est importante: «Je voudrais dire un grand merci à Sepp, il fait un travail génial!»

Et ce n'est pas terminé.