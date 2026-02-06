La délégation helvétique sera nombreuse, plus féminine que jamais et portée par une grosse vague de nouveaux visages. Voici les 11 choses à savoir avant le début des compétitions.

Tout savoir sur la délégation suisse présente en Italie

Grégory Beaud Journaliste Blick

175 athlètes

C’est le nombre total de représentants de la Suisse annoncés pour les épreuves de Milan-Cortina 2026. Un chiffre en hausse par rapport à Pékin 2022 (168) et légèrement au-dessus de PyeongChang 2018 (173).

48% de femmes

La Suisse enverra 84 femmes (48%) et 91 hommes (52%). La tendance se poursuit: à Pékin, la délégation comptait 45% de femmes, contre 42% en 2018.

14 sports

La Suisse sera engagée dans 14 sports sur 16 au programme. Seuls le short-track et le combiné nordique manquent à l’appel.

94 néophytes

Plus de la moitié de l’équipe, soit 94 athlètes (54%), s’apprête à vivre des débuts olympiques.

8 médaillés de Pékin

Parmi les 11 médaillés suisses de Pékin 2022, 8 figurent encore dans la délégation en 2026. Un noyau qui apporte de l’expérience dans un groupe rajeuni.

14 médaillés

Au total, 14 athlètes engagés en Italie ont déjà remporté au moins une médaille olympique. De Wendy Holdener à Mathilde Gremaud, en passant par Marco Odermatt ou Fanny Smith.

5 médailles

La skieuse Wendy Holdener arrive avec un palmarès olympique XXL: 5 médailles, record de la délégation. Elle avait d'ailleurs été désignée porte-drapeau (en compagnie du hockeyeur Andres Ambüehl) lors des derniers Jeux olympiques.

5e participation

En termes de présence, c’est Fanny Smith qui mène: la spécialiste de skicross disputera ses cinquièmes Jeux olympiques. La Vaudoise a déjà remporté deux médailles de bronze durant sa carrière.

De 17 à 46 ans

Les extrêmes d’âge racontent aussi le mélange des générations: Laure Mériguet (17 ans) en hockey sur glace et Mischa Zürcher (17 ans) en snowboard seront les plus jeunes. La doyenne, elle, sera Silvana Tirinzoni (46 ans) en curling.

27 ans de moyenne

L’âge moyen de la délégation suisse s'est établi à 27 ans, preuve d’un Swiss Olympic Team globalement jeune.

15 médailles

La Suisse reste sur 15 médailles à Pékin 2022, comme à PyeongChang 2018, après en avoir pris 11 à Sotchi 2014. À Milan-Cortina, la délégation sera plus large. Reste à voir si la moisson suivra.