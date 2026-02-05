Les porte-drapeaux de la Suisse sont connus

Swiss Olympic a choisi un homme et une femme pour porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Cette année, ce sont Fanny Smith (skicross) et Nino Niederreiter (hockey sur glace) qui ont été désignés.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vendredi soir, la cérémonie d'ouverture aura principalement lieu dans le stade de football de San Siro à Milan. Mais des «capsules» ont également été prévues à Livigno, Predazzo et Cortina d'Ampezzo afin de permettre au plus grand nombre d'athlètes de participer à la fête. Et forcément, la question autour de la délégation suisse est de savoir qui va porter le drapeau.

Ce midi, Swiss Olympic a mis fin au suspense. Comme ce fut déjà le cas à Pékin (2022) et Paris (2024), la faîtière du sport helvétique a décidé de confier cet honneur à un homme et une femme. Ainsi, Ralph Stöckli a annoncé ce midi les désignations de la Vaudoise Fanny Smith (skicross) et du Grison Nino Niederreiter (hockey sur glace). Engagé en NHL, le joueur de Winnipeg aura juste le temps de rallier Milan pour l'occasion.

Premières épreuves ce jeudi

Le binôme succède à Nina Christen (tir) et Nino Schürter (VTT), les deux athlètes à avoir défilé en premier lors de la cérémonie d'ouverture en France. Lors des dernières Jeux olympiques d'hiver, la lourde tâche avait été confiée à Wendy Holdener et Andres Ambühl.

Les premières épreuves ont commencé ce jeudi avec des matches de curling et de hockey sur glace féminin. Ce vendredi, l'équipe de Suisse féminine entrera d'ailleurs sur la glace de la patinoire Santa Giulia pour son premier match face à la République tchèque (14h40) avant d'aller participer à la cérémonie d'ouverture.