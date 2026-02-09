Sur les pentes de Bormio, Tanguy Nef est devenu le deuxième skieur alpin genevois champion olympique. Il succède à Renée Colliard qui s'était imposée en slalom voici pile 70 ans... à Cortina.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque Tanguy Nef est monté sur le podium en compagnie de Franjo von Allmen pour le combiné par équipes, il n'avait peut-être pas conscience de l'exploit qu'il venait de réaliser. À titre individuel, évidemment. Mais aussi d'un point de vue cantonal. En effet, le skieur genevois n'est que le deuxième spécialiste de l'alpin à être monté sur la plus haute marche du podium lors de Jeux olympiques.

Hasard du calendrier, c'était il y a pile 70 ans que le plat canton du bout du Léman a célébré un dernier sacre olympique. Et, autre hasard de l'histoire, c'était déjà en Italie. Lors des JO de Cortina d'Ampezzo en 1956, Renée Colliard a remporté l'or en slalom de manière, à l'époque, inattendue.

La victoire de Tanguy Nef en compagnie de Franjo von Allmen a probablement surpris moins de monde. Déjà parce que le slalomeur romand faisait équipe avec le champion olympique de descente. «Il a fait une belle course et m'a mis dans une bonne position pour tout donner. Comme lui en descente. Cela m'a inspiré», raconte Tanguy Nef. Il n'a eu «plus qu'à».

Trois sacres en hiver

Et le skieur de Veyrier a fait mieux que ça. Le binôme a finalement remporté ce combiné par équipes avec près d'une seconde d'avance sur les deux paires terminant à la seconde place. «Je n'ai pas les mots, a-t-il rigolé. Je savais que c'était quelque chose d'envisageable. Mais jusqu'à présent, cela a souvent été un rêve lointain.»

Si Tanguy Nef n'est donc que le deuxième skieur alpin genevois à avoir remporté le Graal, il est le troisième sportif hivernal à avoir obtenu pareil honneur. Il rejoint en effet Sarah Höfflin, la spécialiste de ski freestyle, titrée en slopestyle à Pyongchang en 2018.

Encore une chance

Et en été? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la moisson genevoise n'est pas extrêmement fournie. Seuls deux athlètes genevois sont rentrés dans l'histoire en devenant champions olympiques dans des activités estivales. Il y a forcément eu le sacre mythique de Marc Rosset en 1992 lors du tournoi de tennis de Barcelone. Le géant était devenu le premier genevois à remporter la médaille d'or. Lucas Tramèr s'était également hissé sur la plus haute marche du podium lors des JO de Rio en 2016 en aviron (4 sans barreur poids légers).

Tanguy Nef aura encore une occasion de briller sur les pistes de Bormio puisqu'il sera encore engagé en slalom, lors de la deuxième semaine de compétition.