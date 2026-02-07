JD Vance a été sifflé lors d'une apparition sur l'écran géant du stade de Milan. Le vice-président américain était présent en compagnie de sa femme pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

AFP Agence France-Presse

Les sifflets sont montés des tribunes lorsque M. Vance et sa femme Usha sont apparus sur l'écran géant du stade de San Siro, arborant des drapeaux américains, pendant la parade des athlètes américains. Les sifflets ont été largement couverts par la musique forte émise par les hauts-parleurs du stade. Les athlètes américains ont, eux, été chaleureusement accueillis par les spectateurs présents dans les tribunes du stade, qui peut contenir jusqu'à 75'000 personnes.

Avant d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, JD Vance avait rencontré la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni. Les deux dirigeants avaient salué leurs «valeurs communes». La présence d'agents de l'ICE, la police anti-immigration américaine, dans le cadre de la sécurité de la délégation américaine aux JO, a suscité la colère en Italie en amont de la cérémonie d'ouverture.

Protestations devant une université

Dans l'après-midi, des centaines d'étudiants des lycées et universités de Milan se sont rassemblés devant l'établissement universitaire Politecnico de Milan pour protester contre leur venue.

Le gouvernement italien a précisé que les agents de l'ICE n'auraient aucun rôle opérationnel sur son territoire. Ces agents proviennent de l'unité d'enquête sur la sécurité intérieure de l'ICE, qui est une division différente de celle accusée de violences aux États-Unis. Les opérations de l'ICE dans plusieurs villes américaines ont déclenché des manifestations de grande ampleur, et le meurtre récent de deux manifestants a suscité l'indignation.