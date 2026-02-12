Franjo von Allmen, «stark, stärker, stärkesten»

Les skieuses suisses pourront-elles faire aussi bien que Franjo von Allmen? Le Bernois de Boltigen a mis tout le monde d'accord. Et les Suissesses? Rendez-vous en fin de matinée pour en avoir le cœur net.

Matthias Davet Journaliste Blick

Des étoiles dans les yeux

Bonjour,

Quand j’étais enfant, j’avais des étoiles dans les yeux quand je pensais à des Alex Frei, des Didier Cuche ou des Roger Federer. Avec le temps et, surtout, par mon métier, j’ai arrêté de «starifier» les athlètes suisses.

Grâce à Franjo von Allmen, j’ai (un tout petit peu) retrouvé mes souvenirs d’enfance. Pas par la personne, lui qui est tellement simple. Juste «un bon gars» quoi. Par contre, je vous avoue que quand il a sorti ses trois médailles d’or de sa poche, ça m’a fait quelque chose.

Imaginez, des gars se battent toute leur vie pour cet honneur et ce garçon de l’Oberland rafle tout. Il ne laisse même pas de place à la star de son équipe, Marco Odermatt. D’ailleurs, j’ai rarement vu quelqu’un autant déçu d’avoir remporté une médaille olympique. Mais ça, c’est une autre histoire.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

CURLING

9h05 Femmes tour préliminaire: Italie-Suisse.

14h05 Hommes tour préliminaire: USA-Suisse

HOCKEY SUR GLACE

12h10 Hommes, tour préliminaire Suisse - France

SKELETON

9h30 Hommes individuel, 1re manche (Buff)

11h08 Hommes individuel, 2e manche

SKI ALPIN

11h30 Femmes Super-G 🥇 (Blanc, Durrer, Schmitt et Suter).

SKI DE FOND

13h00 Femmes, 10km mixte style libre 🥇 (Fändrich, Fischer, M. Kaelin, N. Kaelin)



SNOWBOARD

10h00 Boardercross H, Manche 1

10h55 Boardercross H, Manche 2

14h18 Boardercross H, quarts de finale

14h39 Boardercross H, demi-finales

14h56 Boardercross H, petite finale

15h01 Boardercross H, Finale 🥇

19h30 Femmes Halfpipe Finale 🥇

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Roman Josi (hockey sur glace). Figure emblématique du hockey sur glace suisse, Roman Josi va participer à ses… deuxièmes JO, seulement. Il faut dire que les joueurs de NHL reviennent pour la première fois depuis 2014. Il faudra bien observer les Nino Niederreiter, Kevin Fiala et autres Nico Hischier dans le camp suisse. Ils ouvrent leur tournoi ce jeudi, face à la France (dès 12h10, à suivre sur Blick).

La Suissesse

Malorie Blanc (super-G). Le plein de confiance. C'est une belle façon de décrire la dernière sortie de Malorie Blanc en super-G. Sur ses terres à Crans-Montana, la Valaisanne avait glané sa première victoire en Coupe du monde. La marche sera bien plus haute ce jeudi lors de l'épreuve olympique. La skieuse d'Ayent a montré qu'elle n'était pas des plus à l'aise sur la neige de Cortina. La médaille risque d'être compliquée, mais sait-on jamais.

3 La performance suisse de la veille

Franjo von Allmen. Même pas besoin d'en dire plus. Juste avant la cérémonie protocolaire lors du super-G, les médaillés olympiques Franjo von Allmen, Ryan Cochran-Siegle et Marco Odermatt sont allés patienter dans une pièce. Les journalistes romands l'ont tour à tour appelée la «chambre froide», la «call room» ou la «kiss and cry». Toujours est-il que, au milieu des deux Alémaniques, l'Américain a eu un beau moment de solitude, ne comprenant pas un mot du dialectque. Ses yeux dans le vide l'ont bien démontré.

4 La performance internationale de la veille

Julia Simon a mis un peu plus son nom sur la carte du biathlon mondial. La Française a fait un casse avec sa coéquipière Lou Jeanmonnot, remportant l'or et l'argent lors de l'individuel 15 km. C'est déjà le deuxième titre pour la biathlète d'Albertville. À ce rythme-là, peut-être que Visa (le sponsor des Jeux) va bientôt lui offrir une carte «gold» gratuitement.

5 L'image de la veille

Il faut déjà être zinzin, de base, pour dévaler une piste en luge lors des Jeux olympiques. Les vitesses sont impressionnantes. Mais imaginez qu'on vous rajoute un autre athlète avec vous. Un poil plus dangereux, quand même. Mais au moins, ça donne de belles images.

6 Le chiffre du jour

70 millions de followers. Patineuse ou influenceuse? Icône du sport ou diva «épouvantable»? La Néerlandaise Jutta Leerdam, championne olympique du 1'000 mètres et candidate à un podium sur 500 m, a cassé les codes du patinage de vitesse en devenant une figure clivante de la culture «Pop-Sport». Arrivée à Milan-Cortina en jet privé avec son compagnon, le boxeur-youtubeur américain Jake Paul, pendant que ses coéquipières voyageaient avec la délégation sur un vol commercial, la Néerlandaise ne passe pas inaperçue.

Et elle adore ça, à l'instar de son «amoureux» aux 70 millions de followers, soutien de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance avec qui il a assisté à un match de hockey ce week-end en Italie. A 27 ans, la «tornade blonde» (l'un de ses surnoms aux Pays-Bas) ne fait rien comme les autres, attisant les sarcasmes de ses détracteurs qui la qualifient de «diva épouvantable», comme l'a fait cette semaine Johan Derksen, commentateur star au plat pays.

Dans un pays qui cultive la modestie, héritage du calvinisme pour qui «la réussite est permise mais la vanité est un péché», l'étalage de richesse et l'exubérance passent mal auprès d'une partie de la population, jusque dans les rangs des athlètes «Oranje» à Milan.

7 L'histoire du jour

Filant aussi vite que les champions, les drones sont arrivés en masse aux Jeux olympiques de Milan Cortina, marquant les premiers jours de compétition avec des images impressionnantes. Les drones dits «en vue subjective» (FPV) jouent pour la première fois un rôle majeur aux Jeux olympiques d'hiver, du 6 au 22 févier, pourchassant les skieurs sur des pentes abruptes et suivant les bobsleighs à plus de 140 kilomètres à l'heure sur une étroite piste de glace. Pilotés via un casque et une manette, ils offrent une vision à la première personne d'une précision inédite, déjà omniprésente dans les vidéos de ski ou de snowboard hors contexte olympique, alors que les drones traditionnels sont pilotés par un opérateur qui regarde l'appareil depuis le sol.

L'Olympic Broadcasting Services (OBS), qui fournit les images aux chaînes de télévision, en utilise notamment sur la piste de glisse de Cortina d'Ampezzo, ce qui évite d'installer des caméras à chaque virage. Les athlètes de luge, bobsleigh et skeleton sont suivis par un petit drone dans les premiers virages, donnant aux téléspectateurs l'impression d'être assis juste derrière eux - avec en prime le son de bourdon du drone. En bord de piste, un ancien champion de course de drones, le Hollandais Ralph Hogenbirk, est aux manettes.

8 Les coulisses des JO

Juste avant la cérémonie protocolaire lors du super-G, les médaillés olympiques Franjo von Allmen, Ryan Cochran-Siegle et Marco Odermatt sont allés patienter dans une pièce. Les journalistes romands l'ont tour à tour appelée la «chambre froide», la «call room» ou la «kiss and cry». Toujours est-il que, au milieu des deux Alémaniques, l'Américain a eu un beau moment de solitude, ne comprenant pas un mot du dialectque. Ses yeux dans le vide l'ont bien démontré.

9 Le quiz du jour

Cette fois, vous avez le droit à un grand vrai quiz. Vous pensez tout connaître sur le hockey sur glace suisse et olympique? Alors testez-vous ici!