Faut-il être un pigeon pour aller aux Jeux olympiques?

Ce mercredi, l'équipe de Suisse se frottera à la Finlande dans une ville de Milan qui peine à s'enflammer pour ces Jeux olympiques. Voici les temps forts de ce jour.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonjour,

Un ami est arrivé mardi à Milan pour y voir quelques matches de hockey sur glace. Grande idée, bien évidemment. Nous voulions passer un moment convivial en soirée vu que la Suisse ne jouait qu'en tout début d'après-midi contre l'Italie.

Comme je suis à Milan depuis deux semaines, je suis désormais un «local». Bon, je ne parle toujours pas un mot d'italien même si je fais de mieux en mieux semblant. Ma giuro (merci ChatGPT).

C'était donc à moi de donner un lieu de rencontre. Son seul critère? «Un endroit où il y a l'esprit olympique quand même.» Sous-entendu, pas obligatoirement le quartier le plus trend ou hype de la ville. Ma réponse? «Tu as le temps de monter à Cortina?»

Ces Jeux olympiques sont une horreur d'un point de vue ambiance. Et je pèse mes mots. Rien, absolument rien, ne rappelle aux badauds que la grande manifestation a lieu du côté de Milan. Ce ne sont pas les nombreux fans de hockey que je croise depuis le début du tournoi masculin qui me diront le contraire.

Bref, ces Jeux olympiques ne vont pas laisser une trace indélébile dans l'histoire pour les émotions vécues par les gens sur place. Mais peut-être que l'éclatement des sites voulus par le CIO est à ce prix? Peut-être que la déception des gens sur site n'a pas autant de poids que le contentement des diffuseurs.

Si c'est le cas, c'est triste.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

SKI DE FOND

09h45 Sprint équipes femmes, qualifs (Fähndrich/Kälin)

10h15 Sprint équipes hommes, qualifs (avec la Suisse)

11h45 Sprint équipes femmes, finale 🏅

12h15 Sprint équipes hommes, finale 🏅

SKI ALPIN

10h00 Slalom femmes, 1re manche (Rast, Holdener, Christen, Meillard)

13h30 Slalom femmes, 2e manche 🏅

CURLING

14h05 Tournoi masculin Round Robin, Norvège - Suisse

19h05 Tournoi féminin Round Robin, Suisse - Danemark

BIATHLON

14h45 Relais 4x6 km femmes 🏅 (avec la Suisse)

HOCKEY SUR GLACE

18h10 Finlande - Suisse, quart de finale

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Patrick Fischer (hockey sur glace) Alors, est-ce que ce mercredi 18 février va marquer la fin de la carrière olympique de Patrick Fischer (ou du moins, une pause)? Le cinquantenaire, qui en a disputé deux en tant que joueur et trois en tant que sélectionneur, fait face à un immense défi: éliminer la Finlande et ses stars de NHL. Une victoire constituerait l'un des plus grands exploits du hockey suisse depuis 20 ans.

La Suissesse

Camille Rast (ski alpin) Est-ce enfin le jour de gloire pour Camille Rast? La Valaisanne s'élance ce mercredi pour la dernière course de ski alpin dans ces JO: le slalom femmes. La skieuse de Vétroz, qui a pris beaucoup de temps pour se plaindre de la piste ces derniers jours, va-t-elle réussir à se concentrer sur le sport? Réponse dès 10h, à Cortina.

3 La performance suisse de la veille

L'équipe de hockey sur glace n'a pas glissé sur la peau de banane italienne. En huitièmes de finale du tournoi olympique, Roman Josi et ses coéquipiers ont logiquement pris le dessus sur la sélection transalpine et s'attaque désormais à un autre morceau: la Finlande, championne olympique en titre. Coup d'envoi à 18h10 (en direct sur Blick).

4 La performance internationale de la veille

Dans cette rubrique, nous avons pour le moment uniquement mis en avant les athlètes. Mais il est temps de rendre hommage aux gens qui travaillent autour et qui permettent à ces Jeux d'avoir lieu. Et autant dire que ceux d'Hiver ne sont pas toujours de tout repos. Preuve en est ces images de Livigno, mardi matin, en attendant la compétition d'aerials. Il fallait être bien couvert.

5 L'image de la veille

L'aventure de Pierre-Edouard Bellemare aux Jeux olympiques est terminée. L'attaquant du HC Ajoie et la France ne sont pas parvenus à réaliser l'exploit et à écarter l'Allemagne lors du barrage. L'ancien joueur de Tampa Bay ou de Philadelphie a mis un terme à sa carrière en Bleus, avec émotions. Après la rencontre, les joueurs allemands l'ont félicité et le public l'a ovationné.

6 Le chiffre du jour

1. C'est le nombre de joueurs de la Finlande qui évoluent en dehors de la NHL. Il n'y en a donc qu'un seul, et il s'agit du défenseur de Zurich, Mikko Lehtonen. Pour le moment dans ce tournoi, l'arrière a inscrit sur la feuille de match à deux reprises. Il a disputé huit minutes lors de la défaite face à la Slovaquie, et aucune lors de la large victoire face à l'Italie.

7 L'histoire du jour

Ce mardi, le Comité international paralympique a indiqué que, pour les Jeux à venir à Milan-Cortina, les athlètes russes et biélorusses allaient être réhabilités, avec respectivement six et quatre représentants. Une décision qui marque le retour de deux nations bannies après l'invasion de l'Ukraine. Cela signifie qu'ils pourront défiler avec leurs drapeaux, porter les couleurs de leur pays et entendre leur hymne le cas échéant.

8 Les coulisses des JO

Il fallait se mouiller la nuque du côté de Bormio. Lundi soir et pour la fin du ski alpin, on pouvait aisément croiser les athlètes dans les bars de la station. Quand Tanguy Nef a débarqué dans l'un d'entre eux, les représentants de Madagascar ou du Bénin se sont rués sur lui pour prendre un selfie. De beaux moments qui ont laissé place à… une ville fantôme mardi. Difficile de croiser âme qui vive dans les rues bormini, alors qu'on attend le début des épreuves de ski alpinisme.

