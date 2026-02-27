La participation d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan et Cortina (6-15 mars) provoque un tollé. Six pays et le commissaire européen boycotteront la cérémonie d'ouverture à Vérone le 6 mars.

A cause de la participation de la Russie

Keystone-SDA

Les Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui se dérouleront du 6 au 15 mars, suscitent de vifs débats en raison de la participation de six athlètes russes et de quatre athlètes biélorusses.

Face à cette situation, six pays – l’Ukraine, la République tchèque, la Finlande, la Pologne, l’Estonie et la Lettonie – ont annoncé qu’ils boycotteraient la cérémonie d’ouverture, prévue le 6 mars dans les arènes de Vérone. Le commissaire européen au sport, Glenn Micallef, a également indiqué qu’il n’y assisterait pas.