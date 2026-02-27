DE
A cause de la participation de la Russie
Le boycott de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques s'étend

La participation d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan et Cortina (6-15 mars) provoque un tollé. Six pays et le commissaire européen boycotteront la cérémonie d'ouverture à Vérone le 6 mars.
Avant même leur début, les Jeux paralympiques de Milan et Cortina d’Ampezzo font déjà débat en raison de la participation d’athlètes russes et biélorusses.
Les Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui se dérouleront du 6 au 15 mars, suscitent de vifs débats en raison de la participation de six athlètes russes et de quatre athlètes biélorusses.

Face à cette situation, six pays – l’Ukraine, la République tchèque, la Finlande, la Pologne, l’Estonie et la Lettonie – ont annoncé qu’ils boycotteraient la cérémonie d’ouverture, prévue le 6 mars dans les arènes de Vérone. Le commissaire européen au sport, Glenn Micallef, a également indiqué qu’il n’y assisterait pas.

