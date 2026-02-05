Ne manquez pas ces dix moments forts des Jeux olympiques

Les Jeux olympiques d’hiver 2026 s’annoncent riches en émotions, en exploits et en spectacles inoubliables. De Cortina à Milan, des pistes de ski aux anneaux de glace, voici les dix moments à ne pas manquer.

Matthias Dubach et Nicola Abt

L'héroïne du curling Stefania Constantini

Aucune autre discipline que le curling ne permet de passer autant d'heures devant la télévision que ce sport de glace en apparence tranquille, mais capable de générer un suspense incroyable. Pourtant, le véritable spectacle ne viendra pas forcément des équipes suisses de Silvana Tirinzoni et de Yannick Schwaller, même si ces dernières décrochent l'or. La grande scène est promise à Stefania Constantini. Son histoire ressemble à un scénario de cinéma. Elle grandit à Cortina d'Ampezzo et, à l'âge de 8 ans, une camarade d'école l'emmène pour la première fois sur la glace. Des années plus tard, elle revient dans sa région natale en tant que figure majeure du sport italien.

Stefania Constantini était encore inconnue du grand public lorsqu'elle a créé la sensation en remportant la médaille d'or en double mixte aux Jeux olympiques de 2022, aux côtés d'Amos Mosaner. Du jour au lendemain, la jeune femme de Cortina d'Ampezzo est devenue championne olympique. L'Italie tenait alors, de manière totalement inattendue, l'égérie idéale pour Milano/Cortina 2026. Désormais, les tifosi promettent de transformer chacune de ses apparitions en véritable chaudron. Et ce, pendant toute la quinzaine olympique, puisque Stefania Constantini disputera d'abord le tournoi de double mixte avant d'enchaîner avec le tournoi féminin.

Curling:

4 au 10 février: tournoi double mixte

12 au 22 février: tournoi féminin

Un nouveau format pour le ski

Pour les fans suisses, les courses de ski alpin sont évidemment des rendez-vous incontournables, au vu des noms évocateurs de Marco Odermatt et Corinne Suter. Mais le combiné par équipes, qui fera son entrée olympique, suscite-t-il le même engouement? La réponse est clairement oui. Cette nouvelle compétition remplace l'épreuve parallèle par équipes mixtes au programme olympique. Certes, les épreuves parallèles avaient leur attrait. Mais avec le combiné par équipes, le spectacle gagne encore en intensité. Dans ce nouveau format, un spécialiste de vitesse et un spécialiste de slalom forment une équipe, chacun disputant sa discipline.

La première de cette épreuve lors des Championnats du monde de ski 2025 a été un franc succès. Sur les six médailles mises en jeu, quatre ont été remportées par la Suisse. Une domination qui a largement contribué à valider ce nouveau format, également retenu pour les Jeux olympiques de 2026.

Ski alpin, combiné par équipes:

9 février, 10h30/14h00: hommes

10. février, 10h30/14h00: femmes

Le recordman du patinage artistique

Cet homme redéfinit le patinage artistique. Le jeune Américain de 21 ans Ilia Malinin est à ce jour le seul athlète à avoir réussi un quadruple axel en compétition. Champion du monde en 2024 et 2025, Ilia Malinin a clairement affiché cette saison son statut de grand favori pour la médaille d'or à Milan. En décembre, il a établi un nouveau record du monde du programme libre avec 238,24 points. Issu d'une famille de patineurs, il est le fils de deux parents d'origine russe, tous deux anciens patineurs artistiques et participants aux Jeux olympiques pour l'Ouzbékistan dans les années 90.

Son talent était si évident qu'il possédait déjà, à l'adolescence, le niveau requis pour disputer les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Mais la fédération américaine ne l'avait alors retenu que comme remplaçant. Cette fois, Ilia Malinin abordera ses premiers Jeux olympiques en tant que grand favori, avec la promesse d'un spectacle à la hauteur de sa réputation.

Patinage artistique, hommes, individuel:

10 février, 18h30: programme court

11 février, 19h30: programme libre

La meilleure ligue du monde sera à Milan

À eux seuls, les Jeux olympiques de 2026 pourraient presque se résumer au tournoi masculin de hockey sur glace et connaître un immense succès. La raison tient en trois lettres: NHL. Pour la première fois depuis 2014, la meilleure ligue du monde fait une pause et permet à ses stars de viser l'or olympique à Milan. Toutes les grandes figures seront présentes, à l'exception des joueurs russes. Le plateau est si prestigieux que des affiches de rêve sont déjà programmées dès la phase de groupes. Des rencontres comme Canada – République tchèque, Suède – Finlande ou encore Etats-Unis – Allemagne promettent un spectacle de très haut niveau.

L'engouement est total jusque dans les franchises nord-américaines. Chacune des 32 équipes de NHL enverra au moins un joueur à Milan. Le Tampa Bay Lightning, leader de la ligue, sera même représenté par dix hockeyeurs. Un chiffre qui illustre parfaitement l'ampleur et la qualité de ce tournoi olympique.

Hockey sur glace, hommes:

11 au 21 février

Une Californienne, légende des sports d'hiver

A cause d’un certain Iouri Podladtchikov, même l’icône du snowboard Shaun White n’a pas réussi cet exploit: décrocher trois fois de suite la couronne olympique en half-pipe. Chez les femmes, c’est désormais au tour de Chloe Kim de tenter un triplé mémorable. L’Américaine s’est déjà illustrée en 2018 et 2022. La finale du half-pipe promet un spectacle grandiose, avec des acrobaties époustouflantes et des rotations à une hauteur vertigineuse. Chloe Kim, quant à elle, fait involontairement monter la tension: en raison d’une blessure à l’épaule, elle ne pourra remonter sur sa planche que peu avant le début des Jeux olympiques.

Snowboard Freestyle, femmes:

12 février, 19h30: Halfpipe, finale

Le duel des stars allemandes

Depuis des dizaines d’années, les titans allemands du bobsleigh, Francesco Friedrich et Johannes Lochner, s’affrontent pour la domination mondiale sur la piste de glace, avec parfois de violentes disputes autour du choix des meilleurs pousseurs. Aujourd’hui, ce duel atteint son apogée avec l’affrontement final à Cortina: Johannes Lochner prendra sa retraite après les Jeux olympiques. Avant de raccrocher, le Bavarois ne souhaite rien d’autre que de devancer son grand rival, largement plus titré que lui. Pendant longtemps, Johannes Lochner a été l’éternel second aux nerfs à fleur de peau, tandis que Francesco Friedrich, quadruple champion olympique, 16 fois champion du monde et recordman de victoires en Coupe du monde, est devenu le bobeur le plus titré de tous les temps.

Cet hiver, pourtant, le Saxon accuse un léger recul. Johannes Lochner domine la saison, notamment grâce à l’ancien pousseur de Francesco Friedrich, Thorsten Margis. Mais Francesco Friedrich n’entend pas se laisser distancer: quand le moment décisif arrivera à Cortina, il compte bien reprendre l’avantage sur son rival.

Bobsleigh, hommes:

16 février, 10h00: bob à deux, manches 1 et 2

17 février, 19h00: bob à deux, manches 3 et 4

21 février, 10h00: bob à quatre, manches 1 et 2

22 février, 10h00: bob à quatre, manches 3 et 4

Se précipiter en amont à ski

La nouvelle discipline olympique à ne pas manquer: le ski de montagne, ou skimo, également appelé course de ski de randonnée, fait son entrée au programme avec une variante sprint et un relais mixte. La course se déroule en deux temps: une montée puis une descente. Les athlètes gravissent les pentes à l’aide de peaux de phoque fixées sur leurs skis, et adaptent leur matériel une fois arrivés au sommet. Puis, comme dans toute course de ski, ils descendent vers l’arrivée en suivant les portes. Un tour de la variante sprint, spécialement conçue pour la télévision, dure environ trois minutes. Le quatuor suisse composé de Marianne Fatton, Caroline Ulrich, Jon Kistler et Arno Lietha a de bonnes chances de monter sur le podium.

Ski alpinisme:

19 février, 13h55: sprint femmes, finale

19. Février, 14h15: sprint hommes, finale

21. Février, 13h30: relais mixte.

Un duel entre une Suissesse et une Suédoise

Le skicross, c’est du spectacle, de l’action, de l’adrénaline, des chutes… et des victoires. C’est aussi un terrain de prédilection pour les médailles suisses, avec même un doublé chez les hommes il y a quatre ans. Chez les femmes, un nom se détache: Sandra Näslund . L’éternel duel entre la Suédoise et la Suissesse Fanny Smith promet encore une fois de l’action et de l’adrénaline. La suédoise a remporté l’or olympique en 2022 et est triple championne du monde. Quand Sandra Näslund monte sur le podium d’un grand événement, elle occupe toujours la première marche. Cette incroyable série va-t-elle se poursuivre à Milan?

Skicross:

20 février, 12h35: phase K.o. femmes

21. Février, 12h35: phase à élimination directe hommes

Les femmes courent plus loin que jamais

Si le marathon est l’épreuve ultime des Jeux d’été, la course de 50 km en ski de fond en est l’équivalent pour les Jeux d’hiver. Cette discipline représente le summum de l’endurance et de la résistance, et l’histoire olympique regorge déjà de moments mémorables. Jusqu’à présent, seuls les hommes prenaient le départ sur cette distance. Pour la première fois aux Jeux olympiques de 2026, les femmes s’élanceront également sur 50 km. Jusqu’ici, elles s’arrêtaient à 30 km. Dans un souci d’égalité, le CIO fait désormais confiance aux fondistes féminines pour affronter le marathon ultime du ski nordique. Le test n’est pas complètement inédit: en 2025, le premier 50 km féminin des championnats du monde avait déjà eu lieu. Les trois stars Frida Karlsson (Suède), Heidi Weng (Norvège) et Therese Johaug (Norvège) s’étaient livrées une bataille acharnée pour les médailles.

Ski de fond, femmes:

22 février, 10h00: 50 km classique.

L'amphithéâtre romain

La cérémonie d’ouverture, qui se déroulera simultanément sur quatre sites olympiques, devra partager la vedette avec le célèbre temple du football de Milan, San Siro. Même si le spectacle promet d’être grandiose, la première soirée des Jeux d’hiver pourrait sembler modeste comparée à l’épique méga-spectacle de Paris 2024 en plein centre-ville. Mais la cérémonie de clôture pourrait, elle, entrer dans la légende. Elle se tiendra dans les arènes de Vérone. Cet amphithéâtre romain, mondialement connu et vieux d’environ 2000 ans, est encore utilisé aujourd’hui pour des opéras et des concerts. Et pour la première fois, il accueillera la cérémonie de clôture des Jeux d’hiver.

Cérémonie de clôture:

22 février, 20h30