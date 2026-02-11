Les six choses à savoir sur le tournoi de hockey

Mercredi, les hommes commencent eux aussi le tournoi olympique de hockey sur glace. Avec la présence des stars de NHL et un mode de fonctionnement spécial.

Stephan Roth

Comment ça fonctionne?

Le tournoi se compose de trois groupes de quatre équipes, sans élimination au premier tour. Les trois vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient directement pour les quarts de finale. Les huit autres équipes disputent des «pré-quarts de finale». Les affiches sont déterminées selon le classement général établi à l’issue de la phase de groupes: le 4e affronte le 12e, le 5e le 11e, le 6e le 10e et le 8e le 9e.

Les têtes de série sont établies selon les critères suivants: 1. Classement dans le groupe 2. Nombre de points 3. Différence de buts 4. Nombre de buts inscrits 5. Classement mondial.

En cas d’égalité de points dans un groupe, le classement est déterminé par les résultats des confrontations directes, puis par la différence de buts dans ces duels, et enfin par la différence de buts générale.

Les quarts de finale sont prédéterminés: le 1er affronte le vainqueur du 8e/9e, le 2e celui du 7e/10e, le 3e celui du 6e/11e et le 4e celui du 5e/12e. Pour les demi-finales, on se réfère à nouveau au classement des têtes de série établi lors de la phase de groupes.

Les matches peuvent-il se décider aux tirs au but?

Oui. En phase à élimination directe, si le score est nul après 60 minutes, une prolongation de 10 minutes est disputée à 3 contre 3, avec but en or. Si aucun but n’est marqué, une séance de tirs au but départage les équipes.

En finale, en revanche, les prolongations à 3 contre 3 se poursuivent jusqu’à ce qu’un but soit inscrit.

Qui est le favori pour l'or?

Selon Sporttip, le Canada est le grand favori avec une cote de 1,85. L’équipe menée par Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Cale Makar devance les États-Unis (2,85), la Suède (7,8), la Finlande (11), la République tchèque (15), la Suisse (18) et l’Allemagne (65).

Qui manquera le tournoi?

Pour la première fois depuis Sotchi 2014, les stars de la NHL sont de retour aux Jeux olympiques. Certaines superstars manqueront toutefois à l’appel : Nikita Kucherov, Alexander Ovechkin ou Kirill Kaprizov, la Russie restant exclue en raison de la guerre en Ukraine. Côté finlandais, Alexander Barkov est blessé. Des joueurs comme Jason Robertson, Adam Fox (États-Unis) ou Connor Bedard (Canada) n’ont pas été retenus.

Les blessés peuvent-ils être remplacés?

Non. Contrairement aux Championnats du monde, aucun remplacement n’est autorisé une fois le tournoi commencé dans la liste des 25 joueurs. Les joueurs suisses Sven Jung et Tyler Moy ont ainsi quitté l’équipe samedi. Pour chaque match, 20 joueurs de champ et deux gardiens peuvent être alignés.

Où se dérouleront les matches?

À l’exception de six rencontres disputées dans la plus petite salle de Rho, les matches masculins se jouent à la Santagiulia Arena. La patinoire mesure 60 mètres de long sur 26 mètres de large: elle est plus étroite que le standard européen (60 x 30 m) et légèrement différente des dimensions NHL (60,96 x 25,91 m). Cela avait suscité quelques critiques en Amérique du Nord, mais après les premiers entraînements, l’attaquant américain Dylan Larkin a affirmé ne pas constater de réelle différence. Le sélectionneur canadien Jon Cooper a également salué l’infrastructure: «Certaines critiques avant les Jeux étaient injustes. L’arène est formidable.»