Depuis son arrivée au village olympique, Andrea Glauser a trouvé un passe-temps: collectionner les pin's des autres délégations. De quoi patienter avant le début du tournoi de hockey, jeudi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«À force, je ne sais plus quel jour on est. Lundi? Mardi?» Au moment de rencontrer les médias ce mardi (oui c'était mardi), Andrea Glauser avoue être un peu perdu. «Nous sommes arrivés voici une semaine et les jours ont tendance à se ressembler avec les entraînements, précise le joueur de Fribourg Gottéron. Aujourd'hui, nous avons eu congé. Cela nous fait du bien pour nous aérer l'esprit.»

Mais pas seulement. Le défenseur de l'équipe de Suisse a également trouvé un passe-temps au village olympique: la collection de pin's aux couleurs des autres nations. «Pour tout dire, je ne me rendais pas compte que c'était un truc à ce point, rigole-t-il. C'est «Chrigel» (ndlr: Christoph Bertschy) qui m'en a parlé dans le bus qui nous a menés de Kloten à Milan.» C'est donc son beau-frère qui lui a mis cette idée en tête. «Pote, précise-t-il. Chronologiquement, on était amis avant d'être de la même famille par alliance.»

Pas son genre

Et c'est peu dire que le Fribourgeois s'est pris au jeu avant de les disputer. «Je ne suis habituellement pas le genre de type à aller parler avec tout le monde, sourit-il. Je suis plutôt en retrait. Mais maintenant que j'ai commencé la collection de pin's, je vais accoster tout le monde pour échanger les miens.»

Avant le début des JO, il en a reçu une poignée de la part de Swiss Olympic. De quoi commencer le troc avec les athlètes des autres délégations. «Combien j'en ai? Je ne sais pas exactement. Trente? Quarante? Par contre, je me suis déjà renseigné et on peut redemander des pin's suisses si on a donné tous les nôtres (rires).»

«Je crois que c'était le président philippin»

Depuis son arrivée au village olympique, Andrea Glauser a donc multiplié les rencontres et les contacts pour faire croître son butin. La pièce la plus intéressante de sa collection? Celui des Philippines. «Je crois que c'était le président ou un membre du comité olympique, je ne sais pas. Mais ce pin's est cool, parce qu'il est vraiment plus gros que les autres. Pour le moment, c'est mon préféré.»

Et lesquels veut-il absolument avoir d'ici la fin des JO? La réponse fuse: «La Finlande et l'Autriche, ce serait vraiment cool». Et sait-il ce qu'il va faire de tout ça? «Pour être honnêtement, pas vraiment. Je vais les montrer à mon fils en rentrant, c'est un joli souvenir. Il faudrait que je trouve un moyen de les mettre quelque part.»

Pour l'heure, ils ne sont d'ailleurs plus accrochés à son accréditation alors que, d'habitude, c'est ainsi que les athlètes les exposent durant leurs pérégrinations olympiques. «Elle devenait trop lourde», rigole-t-il. Reste désormais à voir s'il va pouvoir troquer les pin's contre une médaille lors de ce tournoi olympique qui commence ce jeudi. «Dès que le tournoi commencera, je mettrai ça de côté et je me concentrerai sur les matches», promet-il.