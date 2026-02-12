Un entraîneur viré des Jeux pour consommation d'alcool

Igor Medved, entraîneur slovène de l'équipe finlandaise de saut à ski, a été éjecté des Jeux pour avoir consommé de l'alcool. Les détails n'ont pas été précisés.

ATS Agence télégraphique suisse

L'entraîneur principal de l'équipe finlandaise de saut à skis Igor Medved a été exclu des Jeux olympiques de Milan-Cortina jeudi. Il a enfreint les règles et valeurs de l'équipe en matière de «consommation d'alcool», a déclaré jeudi le comité olympique de Finlande.

Le chef de l'équipe olympique du pays nordique, Janne Hanninen, n'a pas souhaité donner plus de détails. «Nous n'avons pas de tolérance zéro pour l'alcool. Bien sûr, il y a une tolérance zéro dans la tour du tremplin et pendant l'entraînement, mais à part cela, il n'y a pas de tolérance zéro», a-t-il dit à l'AFP.

Cet incident impliquant Igor Medved ne s'est pas produit «dans le cadre d'un entraînement», a précisé Janne Hanninen.

Il a présenté ses excuses

Dans une déclaration publiée par le comité olympique de Finlande, Igor Medved s'est dit «très désolé». «Je tiens à présenter mes excuses à toute l'équipe finlandaise, aux athlètes et aux supporters», a-t-il déclaré.

«J'espère que l'équipe pourra se concentrer sur la compétition et continuer son excellent travail. Je ne ferai aucun autre commentaire à ce sujet», a ajouté le Slovène, qui occupait le poste d'entraîneur principal de l'équipe finlandaise depuis la saison 2024-2025. Son adjoint Lasse Moilanen va prendre la tête de l'équipe finlandaise de saut à skis.