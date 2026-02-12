La Suisse effectuera ses débuts dans le tournoi olympique ce jeudi (12h10) face à la France. Sur la glace, il faudra surveiller Damien Riat et Floran Douay, coéquipiers à Lausanne et adversaires d'un jour.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Si je le croise, je ne vais pas le rater.» C'est à croire que Damien Riat et Floran Douay se sont concertés pour parler de leur sympathique rivalité avant ce match Suisse - France inaugural. Les deux joueurs du Lausanne HC ont donné exactement la même réponse, au mot près, au moment de parler de leur éventuelle rencontre sur la glace de la patinoire Santa Giulia de Milan.

Sur une patinoire moins grande que ce dont ils ont l'habitude en Suisse, il y a fort à parier que les deux joueurs évoluant sous le maillot des Lions aient tôt ou tard une rencontre. Et il faudra rentrer la tête dans les épaules. Damien Riat en sourit: «Cela fait plusieurs semaines que nous en parlons. C'est sûr que si je peux lui mettre une charge aux Jeux olympiques, je ne vais pas me priver.»

«Pour jouer mon jeu»

Et cela tombe bien, le No 9 du Lausanne HC est présent à Milan pour amener cette intensité physique qui lui est propre. «Je viens ici pour jouer exactement le même jeu qu'en club, précise-t-il. Même si la composition de l'équipe est différent et même si je ne jouerai peut-être pas dans un rôle similaire d'un point de vue tactique, je sais précisément pourquoi je suis là. C'est pour ma vitesse et mon jeu physique.» Cela tombe bien, Floran Douay n'est pas franchement connu pour éviter le contact au moment d'arriver — si possible à pleine vitesse — dans les bandes.

S'ils s'allument depuis plusieurs semaines, les deux joueurs se sont également croisés dans les allées du village olympique. «C'est sympa de se voir dans un cadre différent comme celui-ci.» Ken Jäger sera le troisième joueur du Lausanne HC présent sur la glace ce jeudi pour ce duel franco-suisse. «On rigole toujours bien avec Floran, précise le Grison. Mais quand le match va commencer, c'est sûr que l'atmosphère sera un peu différente (rires).»

«Essayer de ne pas passer pour un touriste»

Le Français a débarqué du côté de Lausanne l'été dernier avec un contrat d'une année paraphé en juin seulement. En bout de course à Ambri, il a trouvé un moyen de rebondir... et de se qualifier pour les Jeux olympiques. «Comme quoi, il faut toujours y croire et continuer de travailler, sourit-il. C'est incroyable de se retrouver ici.»

Floran Douay et Damien Riat vont disputer leurs premiers Jeux olympiques à cette occasion. «Quand tu te retrouves à côté des stars de NHL comme Crosby ou McDavid, c'est sûr que ça fait un peu bizarre.» Le Français a-t-il déjà essayé de prendre une photo avec une ou l'autre star? «Avant de les avoir affrontés, je me vois assez mal demander ça, rigole-t-il. J'ai envie d'essayer de ne pas passer pour un touriste.»

Les émotions de la cérémonie

Adversaires ce jour, Floran Douay et Damien Riat se rejoignent sur un point: les JO, c'est quelque chose d'unique. «On rigolait quelques secondes avant d'entrer sur la pelouse de San Siro avec un ami français, précise le premier nommé. Les footballeurs doivent tout de même vivre de sacrées émotions de pénétrer chaque week-end dans un stade pareil. C'était un moment unique.»

Damien Riat a les yeux qui s'illuminent au moment de parler de ce moment: «C'est fou. Tu sens que tu es un privilégié quand tu as la chance de vivre quelque chose de pareil. C'était bien d'avoir quelques jours sans match pour vraiment profiter de l'ambiance olympique et de se remettre de ces émotions liées à la cérémonie d'ouverture.»

En attendant les émotions de ce match Suisse - France qu'il pourra partager après coup avec Floran Douay. Sans se chambrer, cette fois. À moins que...