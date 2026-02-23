Sidney Crosby s'est habillé pour l'or et a gagné l'argent

Le capitaine du Canada n'était pas en mesure de tenir sa place pour la finale perdue face aux États-Unis. Mais Sidney Crosby était avec ses hommes, même dans la défaite.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant le match, Sidney Crosby aurait bien aimé décider s'il était en mesure de jouer cette finale ou non. «Mais je n'ai même pas eu à me poser la question, a-t-il précisé au terme de la défaite canadienne. Soit tu es apte à aider l'équipe, soit cela ne sert à rien de jouer.» Blessé lors du quart de finale face à la Tchéquie, le joueur de Pittsburgh n'est plus réapparu sous le maillot canadien.

Cette finale était peut-être sa dernière possibilité d'endosser ce chandail. «Je ne peux pas dire que cela ne m'a pas traversé l'esprit, a-t-il admis. Mais au final, ce n'était pas la question. Tout ce qui comptait, c'était de faire ce qui était le mieux pour notre groupe et pour nos chances de gagner. Et malgré le travail incroyable du staff, ce n'était tout simplement pas possible pour moi de jouer. Je n'étais pas capable.»

Quel genre de larmes?

Cette finale tendue face aux États-Unis, Sidney Crosby l'a regardée depuis le vestiaire. «Nous avions notre routine avec les autres absents», a-t-il précisé. Et puis durant le troisième tiers, alors que le score était de 1-1, il a commencé à enfiler son équipement. «Peu importe le score, nous allions chercher la médaille avec le maillot sur le dos et les patins aux pieds», a-t-il détaillé. À cet instant, la seule incertitude concernait la couleur de la breloque.

Et les secondes sont devenues minutes. Le suspense s'est éternisé, si bien que Sidney Crosby a mis son habillement en pause pour ne pas poireauter trop longtemps avec un plastron, des coudières et un maillot sur les épaules. C'est donc sans les dernières pièces de son attirail qu'il a attendu de savoir quel genre de larmes il allait voir sur le visage de ses coéquipiers. Tristesse ou joie?

La montagne de MacKinnon

Et c'est aussi depuis le vestiaire qu'il a vu son ami, Nathan MacKinnon, rater une occasion monstrueuse en fin de match. Une cage vide qui lui aurait permis de passer au cou une deuxième médaille d'or. «On a eu énormément d’occasions, on a fait beaucoup de bonnes choses, a précisé 'Sid'. Après une défaite, c’est toujours facile de se demander individuellement: 'Qu’est-ce que j’aurais pu faire mieux?' ou 'Et si ce tir était entré?' Mais honnêtement, Nathan a livré un match incroyable. Et il y a eu tellement d’actions où on aurait pu faire basculer la rencontre.»

Toujours est-il que le but de Jack Hughes en prolongation a forcé Sidney Crosby à enfiler son maillot pour aller récupérer une médaille d'argent. De loin pas l'issue qu'il aurait imaginée pour ce qui devraient être ses derniers Jeux olympiques.