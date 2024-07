Elon Musk et des chrétiens sont vexés par la scène de «La Cène» sur la Seine

Le défilé de mode aurait été une parodie de "La Cène" de Léonard de Vinci ...

Evelyne Rollason

Des chrétiens croyants, dont le fondateur de Tesla Elon Musk, ont vivement critiqué la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le spectacle de mannequins, danseurs et drag-queens, inspiré de la «Cène» de Léonard de Vinci, a particulièrement déplu.

La représentation s'est déroulée sur un pont au-dessus de la Seine, autour d'une table qui servait également de passerelle. Au centre, une femme coiffée d'une couronne dorée façon auréole se tenait devant du matériel de DJ, entourée de plusieurs drag-queens et de dizaines de danseurs et d'acteurs, ainsi que de vêtements de jeunes créateurs français.

«C'était absolument irrespectueux envers les chrétiens»

Il s'agit selon lui d'une «parodie woke de la 'Cène'», le tableau de Léonard de Vinci représentant Jésus lors de son dernier souper avec ses disciples. Même le croyant Elon Musk s'en est offusqué: «C'était absolument irrespectueux envers les chrétiens», a-t-il commenté sur X, ajoutant: «Le christianisme est devenu édenté.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le patron de la ligue espagnole de football, Javier Tebas, a lui aussi été agacé par la scène. Le journal espagnol «Marca» le cite: «Inacceptable, irrespectueux, honteux. L'utilisation de l'image de la 'Cène' lors des Jeux olympiques à Paris est une insulte pour nous, chrétiens. Où est le respect de la foi religieuse?»

Un moment bizarre de l'événement a également suscité l'émoi, lorsqu'une assiette géante de fruits artificiels et d'autres aliments a été présentée – au milieu de laquelle se trouvait un «schtroumpf», joué par le et chanteur français Philippe Katerine. Il portait une combinaison intégrale bleue moulante et incarnait Dionysos, le dieu grec du vin, de la fête et du théâtre.

Des théoriciens du complot ont vu des symboles sataniques

Les théoriciens du complot affirment avoir vu d'autres symboles dans le spectacle de quatre heures qui, selon eux, doivent clairement être considérés comme des blasphèmes. Ainsi, les quatre cavaliers apocalyptiques auraient été parodiés en tant que messagers de l'apocalypse imminente ou le veau d'or selon le livre de l'Exode de la Bible.

Publicité

Un autre moment critiqué du spectacle à Paris a été l'apparition de plusieurs dizaines de Marie-Antoinette sans tête, dans un clin d'œil à l'histoire de France.

Des images de l'artiste, chantant avec sa tête apparemment coupée sur les genoux, ont été reproduites à toutes les fenêtres du bâtiment historique, tandis qu'un groupe de métal se produisait à l'extérieur – accompagné par la Lausannoise Marina Viotti.

«La pire cérémonie d'ouverture olympique»

L'indignation sur Internet a été immédiate. Un utilisateur a écrit: «Je suis désolé, mais c'est la pire cérémonie d'ouverture olympique dont on puisse se souvenir.» Un autre a dit: «Quelqu'un d'autre trouve-t-il cela simplement bizarre et difficile à comprendre?»

Le directeur de la cérémonie d'ouverture olympique ne veut rien savoir de toutes ces critiques. «Vendredi soir, tout tournait autour des idées républicaines, de l'inclusion, de la sollicitude, de la générosité et de la solidarité», a déclaré Thomas Jolly. Et au vu des réactions majoritairement positive, difficile de lui en vouloir de penser ainsi. Au grand dam de certains Chrétiens.