Ehammer participera au saut en longueur aux Jeux olympiques

Simon Ehammer a officiellement décidé dans quelle discipline il partira à la chasse aux médailles lors des JO de Paris. Il renonce à participer au décathlon et se concentre plutôt sur le saut en longueur. Dans cette discipline, Ehammer a remporté la médaille de bronze aux championnats d'Europe il y a quelques semaines seulement, avec un saut de 8,31 m. Il y a deux ans, il avait également décroché le bronze aux championnats du monde.

La décision a été prise «après mûre réflexion et une analyse approfondie des derniers mois», comme le précise le communiqué de presse de l'Appenzellois. Certes, le décathlon et le saut en longueur n'ont pas lieu en parallèle à Paris et une double participation aurait été tout à fait possible. Mais dans ce cas, Ehammer aurait dû disputer les qualifications du saut en longueur le lendemain de la fin du décathlon. Un programme difficile qu'il ne veut pas assumer.

Il se voit toujours comme un athlète polyvalent

De plus, après l'opération de l'épaule qu'il a subie en septembre dernier et une pause de trois mois pour cause de blessure, il lui manque encore l'entraînement nécessaire, notamment dans les disciplines de lancer. «Les objectifs d'Ehammer à Paris sont clairs: réussir les qualifications le 4 août pour pouvoir se battre pour les médailles deux jours plus tard», poursuit le communiqué.

Parallèlement, il est souligné qu'Ehammer se considère toujours en premier lieu comme un athlète de concours complet et qu'il a pour objectif lointain le décathlon olympique de 2028 à Los Angeles (USA).