Financièrement, Franjo von Allmen a aussi beaucoup gagné

Franjo von Allmen a remporté trois médailles d'or aux JO en l'espace de cinq jours. Tout porte à croire qu'il sera également le grand gagnant sur le plan financier.

Marcel W. Perren

Il y a à peine sept ans, Franjo von Allmen était en proie à de sérieux problèmes d'argent. Après la perte soudaine de son père, le talent de Boltigen (BE) dépendait de l'argent d'un crowdfunding et du soutien financier d'une fondation pour survivre.

Mais après que le chien fou a remporté trois médailles d'or olympiques et deux médailles d'or aux championnats du monde en l'espace de douze mois, il n'aura probablement plus jamais de soucis financiers dans sa vie. Son manager Luca Röösli ne rendra bien entendu jamais publics les chiffres figurant dans les contrats des équipementiers.

Le sponsor principal offre un verre

En revanche, un coureur italien parle assez ouvertement des sommes versées dans le monde du ski à de tels athlètes d'exception. Son nom? Christof Innerhofer. Le Tyrolien du Sud, toujours actif, a connu, comme Franjo von Allmen aujourd'hui, une période extrêmement glorieuse dans sa carrière entre 2010 et 2014. En 2011, l'Italien est devenu champion du monde de super-G à Garmisch et a remporté l'argent en combiné et le bronze en descente.

En 2013, il a triomphé lors de la descente à Wengen et, aux Jeux olympiques de 2014, le skieur chez Rossignol a remporté l'argent en descente et le bronze en combiné. À 41 ans, il a négocié personnellement la plupart de ses contrats de sponsoring. «Un skieur de haut niveau comme Franjo devrait actuellement recevoir entre 400'000 et 500'000 euros de la part de son sponsor principal», explique Christof Innerhofer, qui ajoute que dans les sphères du Bernois, certaines courses sont également très lucratives.

«À cela s'ajoutent des primes en Coupe du monde de 50'000 euros pour la victoire, 40'000 pour la deuxième place et 30'000 pour la troisième place. Les primes de victoire et de podium sont bien sûr aussi versées par l'équipementier. De plus, un athlète de la classe de Franjo devrait recevoir environ 300'000 euros de salaire fixe.»

Des sommes similaires à celles de Marcel Hirscher

Christof Innerhofer part du principe qu'après ses trois victoires olympiques, Franjo von Allmen pourra obtenir beaucoup plus lors du renouvellement de ses contrats. «Avec tout ce que Franjo a gagné ici, tout va exploser. Comme ce fut le cas autrefois pour Marcel Hirscher, huit fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde. J'ai entendu dire que dans le passé, Hischer a reçu 3,5 millions d'euros rien que du sponsor sur son casque.»

Une autre question se pose: combien ses titres aux JO rapporteront-ils à «FvA»? «Une médaille olympique a une valeur moyenne d'un demi-million», estime l'Italien. Il s'agit d'accords de toutes sortes – celui qui veut faire de la publicité ou conclure un partenariat avec un champion olympique met la main au porte-monnaie, bien plus que pour un athlète de Coupe du monde traditionnel. Les perspectives d'avenir sont donc plus que brillantes pour le grand héros olympique suisse.