La demi-finale des JO entre le Canada et la Finlande a provoqué la colère d'une légende nordique: Teemu Selänne. Après la défaite de son pays, il s'en est pris aux arbitres... canadiens.

«Impossible de battre le plus grand pays au monde et ses arbitres à la fois!»

Ce n'est pas une nouveauté. Les arbitres lors des Jeux olympiques peuvent siffler lors des matches de leur propre pays. S'ils ne commettent pas d'erreur, tout se passe bien. Mais à l'inverse, cela peut rapidement ouvrir la porte à différentes frustrations. Il y avait eu un cas similaire lors du match Suisse - Canada lors du tour préliminaire arbitré par un Canadien.

Lors de la demi-finale Canada - Finlande, les deux «zèbres» principaux venaient du pays à la feuille d'érable. Un choix qui, forcément, les met d'autant plus sous les feux des projecteurs. Et leur coup de sifflet à moins de trois minutes de la sirène n'a pas fini de faire parler, en Finlande et ailleurs.

Teemu Selänne s'énerve

La pénalité sifflée contre Niko Mikkola pour une crosse haute était pour le moins discutable. C'est en tout cas l'avis de Teemu Selänne, légende du hockey sur glace finlandais. Sur X (anciennement Twitter), l'ancien attaquant des «Leijonat» s'est énervé.

En substance, il dit que: «Battre le plus grand pays au monde et les arbitres canadiens le même soir, c’est impossible, je suppose. Pénalité absolument honteuse à 90 secondes de la fin de la demi-finale olympique... Quelle blague!»

Une autre légende, canadienne cette fois-ci, lui a immédiatement répondu. Chris Pronger a tweeté: «Je te comprends. Mais tu ne peux pas défendre pendant 30 minutes dans un tel tournoi et espérer que rien ne puisse t'arriver.»

Reste que la nationalité des arbitres en finale sera probablement scrutée de près. Surtout après le coup de sang du très respecté Teemu Selanne.