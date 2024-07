Grosse déception pour les vététistes suisses

Les Suisses ont manqué leur course lors de l'épreuve de VTT. À l'instar des dames, la délégation à croix blanche est rentrée bredouille d'une course remportée par le Britannique Tom Pidcock.

Matthias Flückiger a terminé meilleur vétésite suisse

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques heures après la première médaille pour le camp suisse, les espoirs étaient nombreux pour Nino Schurter et Matthias Flückiger engagés dans la course de VTT. Les deux hommes ont rapidement viré en tête et ont participé à une première sélection dans le peloton. C'est le second nommé qui a fait la plus forte impression lors des premiers des huit tours de circuit.

L'immense favori Tom Pidcock a ensuite décidé de prendre les choses en main, comme la Française Pauline Ferrand Prévot l'avait fait la veille. C'est au milieu du troisième tour que le Britannique a rassuré tout le monde. Souffrant du Covid récemment, il a prouvé qu'il avait retrouvé la grande forme. Matthias Flückiger et Nino Schurter ont laissé des plumes dans cette accélération terrible.

Le Britannique a connu une crevaison lors du quatrième tour et s'est retrouvé dans le même groupe que Nino Schurter, permettant à Matthias Flückiger de passer à la troisième place. Cette défaillance technique a profité au Français Victor Koretzky. À l'instar de Pauline Ferrand Prévot la veille, le vététiste tricolore a pu longtemps faire un cavalier seul.

La différence avec sa compatriote? Le retour incroyable de Pidcock, avec le Sud-Africain Alan Hatherly dans sa roue, qui a pourtant compté près de 40 secondes de retard après sa mésaventure. Les trois hommes se sont disputé la victoire finale lors du dernier tour. Et c'est Pidcock d'une manœuvre incroyable, qui a finalement passé l'épaule pour s'imposer... sous les huées du public français. Épique.

Côté suisse, Matthias Flückiger n'est pas parvenu à profiter de la crevaison de Pidcock puisque ce dernier est assez rapidement revenu sur lui. Lorsque la jonction a été effectuée, le Bernois a rapidement vu son rival s'envoler pour s'assurer la médaille de bronze après une heure de course. Flückiger a finalement terminé à la 5e place.

Triple médaillé olympique, Nino Schurter a fait une course très discrète et a même été contraint de mettre le pied à terre lors d'une partie technique. Après avoir «explosé» à la suite de l'accélération initiale de Pidcock, le Grison, qui disputait probablement sa dernière course olympique à 39 ans, a finalement terminé loin des meilleurs.