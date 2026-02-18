Lena Dürr éliminée dès le premier piquet

Après la première manche, Lena Dürr était en route pour une médaille olympique. Mais l'Allemande est passée complètement à côté en deuxième manche, sortant dès... le premier piquet.

Ramona Bieri

Alors que Mikaela Shiffrin a été parfaite et a pu remporter l'or en slalom, Lena Dürr a vécu une nouvelle catastrophe. Lors de la deuxième manche, la technicienne allemande a commis une terrible erreur.

Après la première manche, pourtant, Lena Dürr se classait juste derrière Mikaela Shiffrin, en deuxième position. Mais en deuxième manche, patatra. Elle s'élance pour aller chercher la médaille et enfourche dès la première porte. Fin du rêve. Un scénario qui se répète.

Comme à Pékin

En slalom géant, Lena Dürr était déjà en lice pour une médaille après la première manche, là encore classée deuxième. Mais là aussi, elle n'est pas parvenue à réussir sa seconde manche. Elle a certes terminé la course, mais ne s'est classée que neuvième après une erreur dans le dernier passage clé.

Pour Lena Dürr, c'est du déjà-vu. Il y a quatre ans, elle avait déjà connu le même sort en slalom. À Pékin, elle était en tête à mi-parcours. Puis ses nerfs l'ont lâchée. Elle n'est pas parvenue à signer une deuxième manche propre et a terminé quatrième. Elle avait alors manqué la médaille de bronze pour sept centièmes.

L'Allemande doit maintenant avaler une nouvelle pilule amère. Être éliminée ou échouer au pied du podium, cela ne fait aucune différence aux Jeux olympiques. Car ce qui compte, ce sont les médailles. Et Lena Dürr les rate une fois de plus dans une épreuve individuelle. La médaille d'argent remportée par équipe il y a quatre ans ne constitue qu'une maigre consolation.