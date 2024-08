«Si je n'avais pas été athlète de haut niveau, j'aurais été danseur»

Felix Svensson va participer à ses premiers JO.

10 questions à tous les athlètes romands «Bonjour [insérez prénom]. Je m'appelle Matthias Davet/Grégory Beaud et je travaille pour Blick en Romandie. Je serai présent aux JO de Paris. Nous souhaitons faire une série d'interview avec tous les athlètes romands sélectionnés. Le but? 10 questions qui seront posées à tout le monde. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer pour s'appeler? Merci et bonne journée.» Voici le message qu'ont reçu les 37 athlètes romands qui participeront aux Jeux de Paris. Tous (sauf Stan Wawrinka) nous ont répondu et ont joué le jeu. Durant l'intégralité des Jeux de Paris et le jour même de leur première apparition, retrouvez les interviews décalées des Romands sur Blick. Pour retrouver les autres «10 questions à» déjà publiés, c'est par ici.

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Leçon, passion et péripéties. Tu te retrouves dans un sport individuel, tu apprends énormément sur toi-même, sur les choses qui marchent bien ou moins bien pour toi. Ça te construit et c'est la beauté du sport. C'est une école de ville. Tu es aussi obligé d'apprendre de tes victoires et tes défaites. Pour ce qui est de la passion, je prends du plaisir même quand ce n'est pas le meilleur moment de ma carrière. Et péripéties car comme tous les sportifs, il n'y a pas de progression linéaire. Pour vivre des moments très hauts, il faut aussi en vivre des très bas. Peu importe ce qu'il m'arrive, je sais que je suis capable de me relever.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Je dirais ma première compétition, en janvier 2013. Ce n'était pas prévu que je fasse cette course, mais on est venu me chercher pour courir sur une distance inofficielle, le 50 m en salle. J'ai réalisé le plaisir fou que j'ai pris à faire une compétition d'athlétisme. C'était une base pour la suite, dans ma passion pour ce sport et pour le sprint.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

Mon record suisse sur 200 m en salle, en février 2022. C'était un moment extrêmement fort. J'ai battu le record national et j'ai eu la possibilité de partager ça avec des amis, ma famille. Cette journée-là est un très beau souvenir.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

J'ai hâte que cette journée se termine. J'ai la boule au ventre, même si c'est une nervosité que je sais nécessaire. Elle va engendrer de l'adrénaline.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Je danse à l'échauffement. J'écoute ma musique et ça m'aide à me relâcher. Le but est de ne pas rester trop crispé.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Probablement du muesli – pour être sûr d'avoir le même petit déjeuner. Je préfère ramener ça avec moi.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Je n'ai pas envie de dire un truc bidon comme «il faut croire en soi» – même si toute la réponse est là-dedans. J'ai envie de lui dire que le plus important, c'est de savoir s'entourer. C'est un talent à développer. Et d'oser se remettre en question. D'être au clair avec pourquoi tu aimes ce que tu fais.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Je pense que ce serait le bord du lac, à Versoix. C'est un endroit où j'aime me ressourcer de temps en temps. J'aime aussi bien aller aux bains des Pâquis avec des potes l'été.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Ce serait le tennis. C'est spécial, sur la terre battue de Roland-Garros.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Si je n'avais pas été athlète de haut niveau, j'aurais été danseur. Plutôt sur du hip-hop, de la danse afro, etc. C'est lié aux musiques que j'écoute.

