Delia Durrer (23 ans) a eu la priorité sur Joana Hählen (34 ans) pour les Jeux olympiques en raison d'une «prime à la jeunesse». «Cela m'a fait très mal. Et c'est encore le cas aujourd'hui», fulmine la trentenaire, furieuse d'avoir été écartée.

Mathias Germann

Il y a dix jours, Joana Hählen (34 ans) se tient dans l'aire d'arrivée de Tarvisio, en Italie. Elle s'est classée 13e en super-G et meilleure Suissesse et espère bien participer aux Jeux olympiques. «La forme est bonne, mon genou est bien meilleur que l'année dernière. En tant que deuxième meilleure Suissesse au classement du super-G, j'estime avoir de très bonnes chances pour Cortina», assure-t-elle.

Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Joana Hählen a en effet appris il y a quelques jours qu'elle ne participerait pas aux Jeux d'hiver. «Cela m'a fait très mal. Et c'est encore le cas aujourd'hui», dit-elle après l'entraînement de descente à Crans-Montana ce jeudi.

Joana Hählen en est consciente: elle n'a rempli qu'à moitié les critères olympiques (une fois dans le top 7 ou deux fois dans le top 15). C'est aussi le cas de Jasmina Suter, qui a terminé 12e à Saint-Moritz. Delia Durrer, qui a été convoquée pour Cortina, n'a même pas réussi à remplir ces minima. Trois autres athlètes sélectionnées n'ont pas non plus réussi à se qualifier «à la régulière»: Corinne Suter, Jasmine Flury et Mélanie Meillard. Malgré tout, elles seront présentes aux Jeux.

«Je n'en veux à aucune skieuse, pas même à Délia. Nous sommes des amies. Et si elle peut aller à Cortina, elle ne dira évidemment pas non», explique Joana Hählen.

Qu'est-ce qui a finalement joué en faveur de Délia Durrer et contre Joana Hählen? Certainement le «bonus jeunesse». Il est ancré dans les critères de sélection de Swiss Olympic. Alors que les techniciennes avaient 16 courses pour décrocher leur ticket, les spécialiste de vitesse n'en avaient que huit - et cela a également joué contre la trentenaire.

Elle veut donner la réponse sur la piste

«Je suis pour que l'on regarde les résultats, mais aussi la globalité», estime Joana Hählen. Une autre raison: Délia Durrer a de meilleurs points en descente que Joana Hählen et peut donc partir plus tôt.

L'entraîneur en chef des femmes, Beat Tschuor, a annoncé la mauvaise nouvelle à Joana Hählen. «Je lui ai dit que je ne comprenais pas cette décision. Mais je vois que c'est une décision difficile».

Elle ne pense pas pour autant à arrêter. Au contraire: la Bernoise veut donner sa réponse sur la piste. «Je pense déjà à l'année prochaine», dit-elle. Les Championnats du monde de Crans-Montana auront lieu en Suisse et cela la motive. «J'aime cette piste, elle me convient. Je veux le montrer dans les jours à venir».