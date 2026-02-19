Giovanni Franzoni et Matteo Franzoso, skieur décédé dans un accident à l'automne, étaient coéquipiers et amis. Giovanni Franzoni a déclaré dans une interview que Matteo Franzoso était comme un frère pour lui. Ce qui n'a pas du tout plu au vrai frère du défunt.

Carlo Steiner

«Quelqu’un s’est fait passer pour le frère de Matteo. Je suis son seul frère. J’étais présent aux funérailles, personne d’autre ne l’était. C’est très égoïste et irrespectueux.» C’est en ces termes que Michele Franzoso, frère du skieur Matteo Franzoso, décédé dans un accident en septembre, a dénoncé sur Instagram le comportement de la star du ski italien Giovanni Franzoni.

Il ne cite pas Giovanni Franzoni nommément, mais il ne faut guère d’imagination pour comprendre qu’il s’agit très probablement du médaillé d’argent olympique en descente. Après son premier podium en Coupe du monde, mi-décembre à Val Gardena, le skieur avait déclaré à propos du défunt: «C'était comme mon grand frère, je skierai pour lui toute ma vie.»

Lors des épreuves olympiques à Bormio, il lui a dédié sa médaille d’argent. Dans une interview accordée au journal Avvenire, il a même confié s’être fait tatouer en mémoire de son ami disparu. Le véritable frère du défunt semble avoir du mal avec ces déclarations très médiatisées.

Le frère jumeau défend Franzoni

Dans les commentaires du post, Alessandro Franzoni, le frère jumeau de Giovanni, a défendu son comportement: «Il ne s’agit pas d’attirer l’attention des médias. Il s’agit de faire vivre le nom d’un ami. De se souvenir de la personne fantastique qu’il était pour nous tous. De le célébrer de la meilleure manière possible. Et y a-t-il un meilleur moment que les victoires pour le faire?»

«Il a voulu continuer pour ne pas trop réfléchir, mais surtout pour atteindre les objectifs dont Matteo et Giovanni avaient rêvé ensemble. Cela ne fera certes pas revenir Matteo, mais cela lui permet de rester dans les mémoires de la plus belle des façons. Vous, en revanche, préférez pointer du doigt un sportif et lui reprocher des fautes qu’il n’a pas commises. Vous devriez vous réjouir de ce que Giovanni a accompli. Au lieu de cela, vous ne faites qu’ajouter de la douleur et de la colère.»

Giovanni Franzoni ne s’est, pour l’instant, pas exprimé publiquement au sujet de ces critiques.