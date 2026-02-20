Les arbitres de la NHL sont bel et bien des êtres humains. Après le quart de finale entre le Canada et la République tchèque, on en a la confirmation.

Dino Kessler

N’y aurait-il donc aucun arbitre obligé de compter le nombre de joueurs sur la glace? En tout cas pas jeudi soir, lorsque les Tchèques, en quart de finale contre le Canada, ont d’abord défendu avec un joueur de trop, puis ont fini par inscrire le but du 3-2 à la 53e minute. Sur la célébration tchèque, il y avait bien six casques bleus qui se congratulaient, au lieu de cinq, donc.

Trois des quatre arbitres de NHL

Ironie de l’histoire: trois des quatre officiels présents sur la glace sont estampillés NHL. Deux juges de ligne — Brisebois et Murray, tous deux Canadiens — ainsi que l’un des deux arbitres principaux, Rooney (États-Unis). Avant le tournoi, la NHL avait proclamé haut et fort qu’elle ne confierait certainement pas l’application des règles olympiques à de simples amateurs: place aux professionnels de la NHL, aux arbitres de la NHL, à la qualité NHL — sans exception. Manifestement, elle a cru à tort que ses arbitres étaient infaillibles, alors que l’expérience devrait leur avoir appris le contraire. Ils en ont désormais la preuve: les arbitres de la NHL, eux aussi, peuvent commettre des erreurs.

Là aussi, on ne fait que bouillir de l'eau

C’est plutôt une bonne nouvelle pour tous les arbitres qui ne portent pas l’écusson de la NHL sur la poitrine. Les Canadiens ont finalement réussi à renverser la situation. Mais s’ils avaient été éliminés, la NHL se serait sans doute jetée sur les arbitres, couteau entre les dents. Pour découvrir ensuite qu’ils était de leur propre équipe.