Les Suissesses battues par la Finlande

La Suisse a été battue par la Finlande dans son dernier match de la phase préliminaire. En quarts de finale, les Suissesses retrouveront leur adversaire du soir.

Thomas Freiburghaus Journaliste

La Suisse se devait de battre la Finlande, dernière du groupe, pour se positionner au mieux avant les quarts de finale de ce tournoi olympique. Ayant battu la République Tchèque lors du premier match, les joueuses de Colin Muller – qui a dû se passer de sa capitaine Lara Stalder, blessée à l'échauffement, pour ce match – briguaient la troisième place du groupe A.

Des gardiennes bien entrées dans leur partie

Et les Suissesses sont plutôt bien rentrées dans leur quatrième et dernier match de cette phase préliminaire. Lena Marie Lutz et Rahel Enzler n'étaient pas loin d'ouvrir les score dans les première minutes de jeu. Mais les deux attaquantes helvètes sont tombées sur une Sanni Ahola, gardienne finlandaise, bien entrée dans son match.

Dans l'autre but, Saskia Maurer assurait également les arrières de son équipe. Sans ses superbes parades – du bout de la botte à la 14e, de la mitaine à la 16e – la Finlande aurait ouvert le score.

Quatre buts dans la deuxième période

Ce qui a fini par arriver à la 24e. Sur la première pénalité de la soirée, sifflée contre les Suissesses, Viivi Vainikka a pu glisser le puck entre les jambières de Saskia Maurer. 1-0 pour les Finlandaises, suite à un beau mouvement à une femme de plus sur la glace.

Juste avant la mi-match, Julia Liikala a doublé la mise d'un joli tir poignet dans la lucarne. La Suisse peinait à exister offensivement. Mais à la 37e, alors que les Suissesses évoluaient en infériorité numérique, Alina Müller a récupéré un puck et a foncé réduire l'écart en remportant son face à face avec la gardienne adverse. Le match était relancé.

Du moins pendant 35 secondes. Le temps qu'il a fallu aux Finlandaises pour faire fructifier leur jeu de puissance et reprendre deux buts d'avance.

La Suisse dernière du groupe A

Dans le troisième tiers-temps, les Suissesses devaient pousser pour espérer revenir, mais ont été trop indisciplinées. Les Finlandaises, elles, auraient pu inscrire leur quatrième but et ont notamment touché le poteau. Mais le score est finalement resté de 3-1 jusqu'au bout des soixante minutes réglementaires.

Avec cette troisième défaite en quatre matches dans cette phase préliminaire, les Suissesses terminent dernières de ce groupe A très relevé. Elles retrouveront la Finlande samedi, pour une revanche, en quarts de finale de ce tournoi olympique.