Le 15 février est un jour béni pour la Suisse! Sera-ce encore le cas cette année?

Daniel Leu

L'histoire (plus ou moins importante) s'est déjà écrite plusieurs fois le 15 février. En 1903, le premier ours en peluche, nommé d'après le président américain Theodore «Teddy» Roosevelt, a été mis en vente à New York. En 1959, un radar mobile a été utilisé pour la première fois en Allemagne entre Düsseldorf et Ratingen pour contrôler la vitesse. Et en 2015, le Norvégien Anders Fannemel a réalisé un nouveau record du monde de vol à ski dans son pays natal, Vikersund, avec un saut de 251,5 mètres.

En Suisse aussi, le 15 février est un jour chargé d'histoire, puisque nos athlètes ont remporté sept médailles d'or ce jour-là, plus qu'à n'importe quelle autre date!

Une huitième médaille d'or viendra-t-elle s'ajouter à cette belle liste ce dimanche? A Camille Rast de jouer!

Voici les sept médaillés d'or précédentes.

15 février 1988: Pirmin Zurbriggen remporte l'or, devant son coéquipier Peter Müller lors de la descente olympique de Calgary.

15 février 1998: Dans le tour préliminaire, l'équipe de curling du skip Patrick Hürlimann perd nettement contre le Canada (2-8). Mais en finale (grâce à la date?), c'est la revanche - triomphe 9-3 pour la Suisse.

15 février 2002: Le snowboardeur Philipp Schoch remporte l'or en géant parallèle. Quatre ans plus tard, le Zurichois remet ça (un 22 février).

15 février 2010: La Suisse remporte deux médailles d'or: Didier Défago en descente et Dario Cologna en ski de fond sur 15 km en style libre.

15 février 2022: Douze ans plus tard, même scénario: double médaille d'or pour la Suisse grâce à Corinne Suter (descente) et Mathilde Gremaud (slopestyle).