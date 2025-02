Pour Thomas Bach, «l'Italie est prête» pour ses Jeux olympiques

«L'Italie est prête à écrire le nouveau chapitre de sa grande histoire olympique», s'est félicité le président du CIO Thomas Bach lors d'une cérémonie à Milan jeudi, à un an du coup d'envoi des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février 2026).

Le président du CIO Thomas Bach était à Milan ce jeudi 6 février. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«Vous préparez de manière excellente la scène pour les meilleurs athlètes de sport d'hiver du monde», a poursuivi le patron de l'instance olympique, en s'adressant aux organisateurs des JO-2026 et aux autorités italiennes.

«Milano-Cortina 2026 emmène ses Jeux d'hiver dans des lieux où les sports d'hiver font partie de l'identité locale. Cette approche est tout à fait en ligne avec l'Agenda olympique en tirant le meilleur parti des installations modernes existantes», a continué M. Bach, qui s'apprête à passer la main en juin après douze années à la tête du CIO.

L'Italie qui accueillera pour la troisième fois les Jeux d'hiver après Cortina d'Ampezzo en 1956 et Turin en 2006, a en effet fait le choix d'utiliser des sites de compétition déjà existants, habitués à accueillir des Coupes du monde comme Bormio et Cortina pour le ski alpin, Anterselva pour le biathlon, le Val di Fiemme pour le ski nordique ou encore pour Livigno pour le snowboard et ski freestyle.

Une piste de luge pose problème

Conséquence, ces JO seront «explosés» sur sept sites de compétition, distants certains de plusieurs centaines de kilomètres entre les Alpes, les Dolomites, la Lombardie et la Vénétie. Seul point noir, la construction de la piste de luge et bobsleigh à Cortina, décidée tardivement pour des raisons essentiellement politiques et encore en cours.

Les disciplines de glace éliront domicile à Milan notamment dans un complexe multisports transformé en patinoire pour le patinage artistique et dans une structure temporaire pour le patinage de vitesse, sport qui pose souvent des problèmes aux organisateurs des JO d'hiver.

«Notre fondateur Pierre de Coubertin a autrefois dit: les Jeux olympiques sont un pèlerinage vers le passé et un acte de foi pour le futur (...) Milan-Cortina réinterprétera cet héritage et s'apprête à organiser des Jeux olympiques d'hiver qui refléteront les ambitions de la génération actuelle», a estimé Thomas Bach, avant d'inviter formellement les comités nationaux olympiques à participer à ces 25e JO d'hiver. Dans un communiqué, Swiss Olympic annonce la présence de près de 190 athlètes, soit la plus grande délégation de l'histoire des Jeux d'hiver pour la Suisse.