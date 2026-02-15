«C'est de loin le but le plus important de ma carrière»

Dean Kukan a offert le point de la victoire à la Suisse face à la Tchéquie en phase de poules des JO. Le défenseur zurichois n'hésite pas et parle du but le plus important de sa carrière.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En l'absence d'Andrea Glauser, blessé, Dean Kukan est appelé à prendre un rôle encore plus important dans la défense de l'équipe de Suisse. Le remaniement opéré par Patrick Fischer lui a permis de jouer avec Jonas Siegenthaler sur une belle deuxième paire. En prolongation, c'est lui qui s'est porté à l'abordage pour aller inscrire le 4-3 décisif. D'autant plus décisif que cela permet à la Suisse d'avoir une suite de compétition un rien moins compliqué, tant en huitièmes de finale que lors d'un éventuel quart.

Peux-tu nous raconter ton but décisif? Comment l'action s'est-elle déroulée?

Le puck était dans le coin et j'ai vu qu'ils avaient perdu deux joueurs dans le replacement. Pius (ndlr Suter) a encore crié pour demander la rondelle et la défense s'est surtout focalisée sur lui. Du coup, j'ai pu presque rentrer tout seul dans l'axe et prendre mon tir sans être trop inquiété.

Inscrire le but de la victoire aux Jeux olympiques, ça doit être quelque chose de spécial…

Oui, très spécial. C'était surtout important pour nous de gagner ce match et de terminer deuxièmes. C'est clairement l'un des buts les plus importants que j'ai marqués jusqu'à maintenant.

Avec tout ce qui s'est passé vendredi et pendant le match, on a l'impression que l'équipe a montré beaucoup de caractère…

Oui, c'est sûr. On restait sur trois coups durs avec les blessures de Kevin, Andrea et Denis, mais chacun essaie de donner encore un peu plus pour le collectif. Aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait bien jouer. C'est évidemment difficile de voir l'adversaire revenir. Mais avec ce qui est arrivé à Kevin, mais on veut vraiment tout donner pour lui et finir du mieux possible.

Comment est l'état d'esprit dans le vestiaire avec tous ces événements?

Juste après le dernier match, le moral était un peu bas, c'est normal quand il se passe quelque chose comme ça. Ce matin, on a eu une bonne séance d'équipe avant le match, on s'est reconcentrés sur notre plan de jeu et sur ce qu'on devait faire. On a réussi à appliquer ce qu'on avait préparé. On a peut-être eu un peu de malchance sur l'égalisation, mais au final, je pense qu'on a livré une bonne performance collective qui pourrait nous être utile pour la suite de cette compétition.