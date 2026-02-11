Le visiteur de Milan un peu distrait et pas franchement au fait de l'actualité sportive pourrait passer quelques heures dans la ville sans se rendre compte que les Jeux olympiques s'y déroulent. Oh bien sûr, on y croise de temps à autres quelques fans aux tenues bariolées aux couleurs de leur pays. Mais de là à parler d'une frénésie olympique, il y a un gouffre impossible à franchir pour le moment.
Lundi soir, au moment de quitter la maison suisse où quelques supporters étaient présents pour fêter les trois médailles du jour, l'un d'entre eux nous a fait une confession. «J'ai demandé à un Milanais ce que cela représentait d'avoir les Jeux olympiques. Sa réponse? «On a la fashion week et maintenant les JO. C'est un peu pareil au niveau de l'engouement.» Je n'ai pas su quoi lui répondre.»
Théières de curling
Mais le désintérêt est-il à ce point flagrant? Quittons l'enclave hélvétique située à quinze minutes à pied du célèbre Duomo et marchons dans cette direction pour s'en rendre compte. Située aux abords des Giardini Montanelli, la maison suisse donne directement sur la via Alessandro Manzoni en passant sous la Porta Nuova.
Les premiers signes extérieurs d'olympisme sont pour le moins discrets. Problème? Ce seront les plus voyants. Des sortes de lumières de Noël représentant les différentes disciplines pendent au milieu de la rue. Ce n'est évidemment pas vilain. Mais de là à parler d'omniprésence olympique... «Je ne vais pas aller sur un site, précise Andrea, croisé dès les premiers mètres de cette petite promenade. Je n'ai rien contre cette manifestation. Mais c'est juste que cela ne m'intéresse pas.»
Ce sentiment est partagé par Flavia et ses deux amies, Rita et Vanessa. En chœur, elles avouent être au courant que les JO ont lieu à Milan. «Mais c'est surtout dans les montagnes, non?» On précise que les sports «de patinoires» auront lieu dans la ville avec le hockey sur glace, le patinage artistique et de vitesse. «Vraiment? Je suis surprise de ne pas avoir été ciblée sur les réseaux sociaux pour acheter des billets. J'ai l'impression que la communication n'était pas au point.» Lisa, une Suissesse croisée sur la place du Dome, précise: «En arrivant à la gare centrale de Milan, il n'y a pas la moindre mention des Jeux olympiques.»
Certaines marques n'ont toutefois pas perdu le nord en pensant à l'arrivée des JO du côté de la cité milanaise. À l'image du Prosecco, ce sont finalement presque les boutiques qui semblent avoir fait le plus d'efforts pour se mettre en mode JO. Mention spéciale aux théières de curling de la devanture d'un designer. Une vitrine du plus bel effet de la part de ce commerçant situé à quelques pas du fameux Duomo.
Un rien plus loin, à l'entrée de la très huppée Galleria Vittorio Emanuele II, un vendeur de chapeaux s'est essayé à une mise en scène de berets inspirée par le drapeau olympique sur fond de neige, skis et sapins.
Vidéo pour TikTok
Mais dans ce haut lieu de la fashion avec des enseignes prestigieuses dans tous les coins, on se serait attendu à une vraie mise en scène olympique. Il faut dire que l'endroit est iconique ou, du moins, particulièrement prisé. Un endroit idéal pour communiquer, non? Visiblement pas. Il faut lever les yeux au plafond pour trouver, sous la voûte, un discret logo de la manifestation. C'est mieux que rien...
Dans la galerie, trois filles ont posé leur téléphone portable contre le mur. Elles effectuent une chorégraphie en suivant probablement un trend sur TikTok. Pas sûr que la danse qu'est en train de prendre la Suisse en hockey féminin contre les États-Unis (5-0) ne les intéresse plus que cela. La question (rhétorique) ne leur sera jamais posée.
Et puis le dôme se présente. Il est à peine 21h45, mais la place est très clairsemée. Là aussi, les vendeurs à la sauvette font virevolter des babioles en plastique avec des LED. Qui achète ça? Dur à dire. Mais toujours est-il que le gigantesque épicentre n'est pas franchement bariolé aux couleurs olympiques. Tout juste y a-t-il le megastore pour rappeler qu'il se déroule tout de même un des plus grands événements au monde à deux pas d'ici.
Jeudi, le tournoi de hockey sur glace masculin va commencer. Est-ce que cela changera l'atmosphère à Milan? C'est possible. Suffisamment pour y voir un vrai esprit olympique? Cela reste à prouver.
Il ne faut que quelques pas pour s'éloigner de ce nid à touristes. Sitôt l'ultra-centre quitté pour se rendre dans le quartier plus animé de Navigli, le constat ne bouge pas. Les gens sont certes nombreux, mais rien de bien différent d'un jour normal à Milan. «Pour être franc, on n'attendait pas grand-chose, précise Francesco, serveur d'une osteria proche du canal milanais. Pour nous, c'est une période comme une autre. On attend surtout le retour des beaux jours pour l'ouverture des terrasses. Pour nous, c'est là que tout change.»
Quand les derniers athlètes auront quitté la ville, Milan n’aura sans doute pas l’impression d’avoir vécu quelque chose d’exceptionnel. Juste un événement de plus dans une ville qui n’a jamais manqué d’occasions de briller.