La mégalopole lombarde n'est-elle pas trop grande pour accueillir les JO? Une promenade dans les rues de Milan confirme, pour l'heure, cette impression. Reportage entre le Duomo et Navigli.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le visiteur de Milan un peu distrait et pas franchement au fait de l'actualité sportive pourrait passer quelques heures dans la ville sans se rendre compte que les Jeux olympiques s'y déroulent. Oh bien sûr, on y croise de temps à autres quelques fans aux tenues bariolées aux couleurs de leur pays. Mais de là à parler d'une frénésie olympique, il y a un gouffre impossible à franchir pour le moment.

Lundi soir, au moment de quitter la maison suisse où quelques supporters étaient présents pour fêter les trois médailles du jour, l'un d'entre eux nous a fait une confession. «J'ai demandé à un Milanais ce que cela représentait d'avoir les Jeux olympiques. Sa réponse? «On a la fashion week et maintenant les JO. C'est un peu pareil au niveau de l'engouement.» Je n'ai pas su quoi lui répondre.»

Théières de curling

Mais le désintérêt est-il à ce point flagrant? Quittons l'enclave hélvétique située à quinze minutes à pied du célèbre Duomo et marchons dans cette direction pour s'en rendre compte. Située aux abords des Giardini Montanelli, la maison suisse donne directement sur la via Alessandro Manzoni en passant sous la Porta Nuova.

Les premiers signes extérieurs d'olympisme sont pour le moins discrets. Problème? Ce seront les plus voyants. Des sortes de lumières de Noël représentant les différentes disciplines pendent au milieu de la rue. Ce n'est évidemment pas vilain. Mais de là à parler d'omniprésence olympique... «Je ne vais pas aller sur un site, précise Andrea, croisé dès les premiers mètres de cette petite promenade. Je n'ai rien contre cette manifestation. Mais c'est juste que cela ne m'intéresse pas.»

Ce sentiment est partagé par Flavia et ses deux amies, Rita et Vanessa. En chœur, elles avouent être au courant que les JO ont lieu à Milan. «Mais c'est surtout dans les montagnes, non?» On précise que les sports «de patinoires» auront lieu dans la ville avec le hockey sur glace, le patinage artistique et de vitesse. «Vraiment? Je suis surprise de ne pas avoir été ciblée sur les réseaux sociaux pour acheter des billets. J'ai l'impression que la communication n'était pas au point.» Lisa, une Suissesse croisée sur la place du Dome, précise: «En arrivant à la gare centrale de Milan, il n'y a pas la moindre mention des Jeux olympiques.»

Certaines marques n'ont toutefois pas perdu le nord en pensant à l'arrivée des JO du côté de la cité milanaise. À l'image du Prosecco, ce sont finalement presque les boutiques qui semblent avoir fait le plus d'efforts pour se mettre en mode JO. Mention spéciale aux théières de curling de la devanture d'un designer. Une vitrine du plus bel effet de la part de ce commerçant situé à quelques pas du fameux Duomo.